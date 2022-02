Chano Dominguez & Hamilton de Holanda in concerto a Catania e Palermo (Circuito Jazz Siciliano)

Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza contagi in Italia, torna finalmente, e in presenza, la rassegna musicale del Circuito Jazzistico Siciliano promossa dall’Associazione Catania Jazz con la direzione artistica di Pompeo Benincasa.

Doppia data e doppia città per il duo virtuoso formato da Chano Dominguez e Hamilton de Holanda: martedì 8 febbraio, al Fourpoints by Sheraton Hotel di Catania e mercoledì 9 febbraio al Teatro Golden di Palermo, il pianista e il mandolinista daranno vita ad un concerto che unisce le rispettive tradizioni musicali, spagnola e brasiliana integrandole alla loro personale modernità interpretativa e gusto per l’improvvisazione.



Chano Dominguez, in oltre 40 anni di carriera, ha suonato in compagnia di Paco De Lucia, Wynton Marsalis, Paquito D’Rivera, Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba,

Chucho Valdés, Joe Lovano, Stefano Bollani. Solista di enorme comunicativa, ha portato ai più alti livelli il connubio tra jazz e flamenco.

Hamilton de Holanda, nato nel 1976 a Rio de Janeiro e cresciuto a Brasilia, col suo personale e virtuosistico intreccio di choro e jazz ha creato una musica spumeggiante, segnalatasi più volte nelle nomination dei Latin Grammy. Ha collaborato con Yamandu Costa, Mike Marshall, Joel Nascimento, ma in Italia è celebre soprattutto per il duo formato con Stefano Bollani, immortalato anche su disco (O que será, 2013, ECM). La sua tecnica trasgressiva e rivoluzionaria, su uno strumento a 10 corde, gli è valsa l’appellativo di “Jimi Hendrix del mandolino”.

Tradizione brasiliana e modernismi stilistici scorrono in parallelo, in un flusso magmatico e travolgente, ingegnoso eppure spontaneo. Biglietti a € 15 (riduzioni del 50% per i soci di Catania Jazz) disponibili al botteghino dei teatri o sulle rispettive piattaforme di prevendita online CTBOX e DIYTICKET.

CHANO DOMINGUEZ & HAMILTON DE HOLANDA

Chano Dominguez – pianoforte

Hamilton de Holanda – mandolino a 10 corde

Martedì 8 febbraio 2022

FOURPOINTS BY SHERATON HOTEL

CATANIA

posto unico € 15,00 – per gli abbonati Catania Jazz € 7,50

www.ctbox.it

www.diyticket.it

Mercoledì 9 febbraio 2022

TEATRO GOLDEN

PALERMO

Posto unico € 15,00

presso botteghino Teatro Golden via Terrasanta 60

www.diyticket.it

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI CONCERTI

24-25-26 febbraio

Eva Fernandez trio

prima nazionale assoluta

Catania, Teatro ABC (24)

Palermo, Teatro Golden (25)

Caltanissetta, Teatro Comunale Regina Margherita (26)

10-11 marzo

Viyaj Iyer & Linda Oh trio

Catania, Teatro ABC (10)

Palermo, Teatro Golden (11)

18-19-20 marzo

Johanna Summer

prima nazionale assoluta

Catania, Teatro ABC (18)

Palermo, Teatro Golden (19)

Caltanissetta, Teatro Comunale Regina Margherita (20)

24-25-26 marzo

Sissy Castrogiovanni quartet

prima nazionale assoluta

Catania, Teatro ABC (24)

Palermo, Teatro Golden (25)

Caltanissetta, Teatro Comunale Regina Margherita (26)

31 marzo

Vincent Peirani “Jokers Trio”

Palermo, Teatro Jolly

5-6 aprile

Daniela Spalletta “Vocalese Monk”

Catania, MA (5)

Palermo, Teatro Jolly (6)

13 aprile

Roosevelt Collier

Catania, Teatro ABC

28 aprile

Francesco Cusa & The Assassins

Catania, MA

3-4 maggio

Greg Osby & Florian Arbenz

Catania, MA (3)

Palermo, Teatro Jolly (4)

9-10 maggio

NOA “30 Anniversary Tour”

Caltanissetta, Teatro Comunale Regina Margherita (9)

Palermo, Teatro Golden (10)

Com. Stam.