Charlotte M. e DinsiemE : giovani star del web a Leolandia

Dopo il grande successo del primo evento sold-out con gli youtuber DinsiemE, il parco è pronto a ospitare Charlotte M. e tanti altri spettacoli dal vivo.

Capriate San Gervasio, maggio 2022 – Tanti eventi esclusivi e imperdibili a Leolandia. Dopo il grande successo dello spettacolo degli youtuber per bambini DinsiemE, che ha registrato il sold-out il 14 maggio scorso, il parco si prepara ad accogliere un’altra web celebrity, idolo dei più piccoli. Il 28 maggio, infatti, sarà presente sul palco di Minitalia Charlotte M., cantante e tiktoker del momento con più di 1 milione e 100mila follower.

Il live-show dei DinsiemE del 14 maggio ha confermato l’incredibile appeal della coppia di creator digitali: Erick e Dominick hanno cantato i loro successi e intrattenuto i fan con divertenti sketch dal vivo, per poi incontrarli e scattare l’immancabile foto ricordo. L’evento, sold-out in pochi giorni, ha richiamato famiglie da tutto il nord Italia e verranno presto annunciate nuove date durante i mesi estivi.

Ma le sorprese del mese di maggio a Leolandia non sono ancora finite: sta infatti già riscontrando grande successo l’appuntamento di sabato 28 maggio con la mitica Charlotte M., il cui ultimo singolo Best Friend sta spopolando su YouTube, con 1 milione di visualizzazioni. La giovane artista, 14 anni compiuti a gennaio, è già autrice di tre libri per Fabbri Editori e ha raggiunto e superato il milione e 100mila follower su TikTok e su YouTube: con le sue canzoni, i suoi post e i suoi consigli di stile, racconta il mondo dei suoi coetanei fatto di amicizie, primi amori, scuola e quotidianità, all’insegna dell’inclusività e del rispetto per gli altri.

Sabato 28 maggio, Charlotte M. si esibirà in due spettacoli sul palco Minitalia alle 12:00 e alle 15:00 aperti a tutti i visitatori di Leolandia: canterà le sue canzoni più famose e intratterrà il pubblico con aneddoti e curiosità sulla sua vita. I bambini potranno scatenarsi cantando insieme a lei il nuovo singolo Best Friend e tutte le sue hit precedenti, mentre i “Fenicotteri”, questo il nome dei follower di Charlotte M., possono ancora approfittare degli ultimi posti disponibili per incontrarla di persona e scattare una foto a margine degli spettacoli.

Leolandia, forte dell’engagement che queste iniziative hanno sul pubblico, assicurerà ai visitatori un palinsesto sempre più ricco di incontri e spettacoli esclusivi con gli influencer più famosi del web, particolarmente amati dai bambini in età scolare che ogni giorno fruiscono i contenuti di queste personalità sui social. Ai più piccoli, invece, sono dedicate le ultime novità sul fronte dei personaggi dei cartoni animati, con l’arrivo a Leolandia di JJ, protagonista della serie CoComelon, e lo spettacolo Esiste Davvero! che riunisce per la prima volta sullo stesso palco Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di Miraculous e i PJ Masks – Superpigiamini. Leolandia così si conferma come il parco divertimenti di punta in Italia per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Giorni e orari di apertura, biglietti e voucher per accedere alle esperienze esclusive di ogni evento e tutti i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito leolandia.it.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.

