Dal 28 maggio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “CHE FATICA” (Noize Hills Records), nuovo brano che anticipa il prossimo album di EAKOS.

Il singolo è in rotazione radiofonica dal 4 giugno. “CHE FATICA“, nuovo singolo di EAKOS, racchiude quel momento della giornata in cui ti guardi allo specchio e rifletti su quanto possa essere stancante la dimensione quotidiana. Per rivalutare la nostra vita con più leggerezza basta trovarsi nella situazione giusta, nel mood in cui tutto rallenta fino a fermarsi e a fermarci per un attimo, così da poter godere delle vibrazioni positive che circondano la nostra sfera personale.

«Ho scritto questa canzone perché sentivo la necessità di esternare delle paranoie – spiega Eakos a proposito del nuovo pezzo – Erano dei pensieri che avevo estremizzato eccessivamente, si erano trasformati in demoni che esistevano solo nella mia testa e non mi facevano dormire bene. Insomma, non mi permettevano di rilassarmi un attimo. Riascoltando il testo, registrato poi su questa base funk e happy, mi sono reso conto che a volte basta solo imparare a perdonarsi, a lasciarsi un po’ andare».



Biografia

Davide, in arte Eakos, è un artista di Milano classe 1995. Nato sotto il segno dei Pesci, sin dall’adolescenza manifesta il suo lato creativo approcciandosi al mondo della musica, cominciando a suonare la chitarra elettrica. Il corso della vita lo porta a trasferirsi a Bologna, città nella quale inizia un profondo percorso interiore e umano che lo guiderà poi ad esprimersi a pieno attraverso la scrittura. Eakos si stabilisce per un periodo in Repubblica Ceca, ricevendo input creativi e, successivamente a Milano, culla italiana del panorama musicale, dove trova stabilità. Le influenze stilistiche non sono specifiche, nei suoni sono presenti elementi che arrivano dalla musica rap, R&B, funk, uk garage, electronic dance ed altro. Il fulcro dei temi trattati nei suoi testi sono i rapporti umani, che vengono raccontati con un’estrema sensibilità, empatia ed energia, nonostante il velo di malinconia ed introspezione, classico del segno dei Pesci. Eakos è la parte più mistica, riflessiva e tossica di un essere umano, un mix di speranze, ambizioni ed un male costante da allontanare o da convertire.

