“CHICOKIS” – NICKY JAM feat. RYAN CASTRO

E’ disponibile in digitale “CHICOKIS“, il nuovo brano del pioniere della musica latina NICKY JAM feat. RYAN CASTRO, la star colombiana della nuova generazione reggaeton.

Online anche il videoclip ufficiale (https://bit.ly/4b6GWaS) diretto dall’acclamato Simon Brand, con la co-regia di Sergio De Avila e Jerome Lehoucq.

Nicky Jam, celebre per il suo influente contributo alla musica urban, e Ryan Castro, noto per il suo stile distintivo e il fascino magnetico, uniscono le forze in una collaborazione esplosiva.

Prodotto dal rinomato Jorge Milliano, “Chicokis” riporta i fan all’epoca d’oro del reggaeton con un testo audace e un ritmo contagioso. La collaborazione mette in luce la capacità di Nicky Jam e Ryan Castro di innovare e rimanere all’avanguardia nella scena musicale urban, rendendolo l’inno perfetto per le serate estive.

Nicky Jam:

Nick Rivera Caminero, meglio conosciuto come Nicky Jam, è un musicista, attore, filantropo e imprenditore vincitore di un Latin GRAMMY Award. È riconosciuto in tutto il mondo per aver reso popolare un nuovo genere musicale, oggi noto come Reggaeton, nella scena musicale mondiale mainstream nei primi anni 2000. Nel corso della sua carriera, Nicky Jam ha collezionato una serie di successi in vetta alle classifiche latine e internazionali. Ha collaborato con artisti famosi come Enrique Iglesias per il disco “El Perdón“, il brano 35 volte PLATINO “X” con J Balvin, e “Te Boté” con Bad Bunny e Ozuna. Nel corso della sua carriera Nicky ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Latin GRAMMY Award, 3 Billboard Music Awards, 3 Latin American Music Awards, 15 Billboard Latin Music Awards e il 2022 Hall of Fame Award ai Billboard Latin Music Awards.

Nicky sta attualmente lavorando al suo settimo album in studio, atteso per la fine dell’anno. Il primo singolo, “Cangrinaje” con Trueno, rende omaggio all’epoca d’oro del reggaeton e dà ai fan un assaggio di ciò che ci si può aspettare dall’attesissimo progetto. Con ogni pietra miliare, continua a superare i confini e a evolversi come artista e narratore, rimanendo un pioniere nel mondo della musica latina.

Ryan Castro:

Ryan Castro, soprannominato “El Cantante Del Ghetto“, è un artista che incarna il superamento delle sfide. Cresciuto nel quartiere Pedregal di Medellín, in Colombia, inizia a fare rap sugli autobus pubblici per aiutare economicamente la sua famiglia. Il suo ingresso nell’industria musicale avviene nel 2017 con il singolo “Morena“, ma la fama internazionale arriva nel 2021 con i singoli di successo “Mujeriego” e “Jordan“. Questi brani sono entrati nelle classifiche Billboard Global 200 e Global Excl. U.S., oltre a posizionarsi nella Top 50 Global di Spotify per diverse settimane.

Nel 2023, Ryan Castro, leader della nuova generazione di reggaeton in Colombia, ha continuato a pubblicare una serie di singoli e collaborazioni di successo, tra cui “Una Noche En Medellín Remix” con Karol G, “Ritmo De Medallo” con Feid, “Ghetto Star“, “X 1 Beso” con De La Ghetto, “14/20” con Piso 21, “Corazón Roto (Remix)” con Jhayco e Brray, e il suo più grande successo finora, “QUEMA” con Peso Pluma e SOG. Ryan Castro sta attualmente promuovendo il suo album di debutto certificato PLATINO, “EL CANTANTE DEL GHETTO“.

di Salvatore Taibi