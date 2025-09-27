Chiede l’intervento dei Carabinieri, che la arrestano per maltrattamenti

Nei giorni scorsi, a Caltanissetta, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto una 61enne, incensurata.

L’arresto scaturisce da una richiesta di aiuto alla Centrale Operativa da parte di una donna in forte stato di agitazione, che segnalava un’aggressione da parte del marito convivente. L’operatore della Centrale Operativa mantenendo il contatto telefonico con la richiedente inviava immediatamente una pattuglia sul posto.

I Carabinieri, giunti presso l’abitazione segnalata, notavano tracce di sangue che conducevano dall’ingresso del condominio alla cucina dell’appartamento, ove era presente la richiedente in attesa del loro arrivo; l’atteggiamento della donna, la mancanza di tracce evidenti sul corpo e l’assenza del presunto aggressore presso l’abitazione insospettivano i militari, che hanno proceduto quindi a un esame approfondito della vicenda, ricostruendo la reale dinamica dei fatti. La donna, dopo aver provocato il marito, lo ha colpito con un coltello da cucina lungo 32 cm, nascosto successivamente sotto il letto.

Nel frattempo, il marito, rientrato dall’ospedale ove si era autonomamente recato, confermava l’aggressione subita, avvalorata anche dalla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, da cui emergevano dapprima violenze verbali nei confronti dell’uomo, anche in presenza del figlio, anch’egli destinatario di offese e percosse, e infine l’aggressione con il coltello.

Ulteriori approfondimenti condotti nell’immediatezza hanno consentito di acquisire altri indizi di colpevolezza in ordine a una precedente simile aggressione subito alcuni mesi prima da parte dall’uomo, che da anni è risultato subire condotte di violenza psicologica e fisica da parte della moglie, mai denunciate.

L’arrestata, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, è stata associata presso la Circondariale di Agrigento.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagata per il reato di maltrattamenti.

L’odierna attività di servizio rientra nell’ambito della costante azione di prevenzione e contrasto dei reati in materia di violenza di genere e domestica che i Carabinieri conducono quotidianamente a tutela delle vittime e a presidio della sicurezza delle comunità, anche attraverso iniziative di comunicazione e responsabilizzazione mirate a rafforzare la consapevolezza sul delicato tema e a incoraggiare le vittime a rompere il silenzio.

Si precisa il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagata vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.