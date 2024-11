Chiese vuote, perché?

Negli ultimi decenni, le chiese italiane si sono trasformate da luoghi affollati a spazi spesso deserti. Questo fenomeno riflette un cambiamento profondo nella società, che non coinvolge solo l’Italia, ma il mondo intero.

Al Duomo di Milano, ad esempio, i confessionali, pur modernizzati per offrire privacy e comodità, rimangono spesso inutilizzati. Perché sempre meno persone sentono il bisogno di frequentare le chiese? Tra le nuove generazioni, la spiritualità si è spostata verso un terreno personale, meno legato alle istituzioni religiose. La Chiesa, spesso percepita come distante o incapace di rispondere alle domande della contemporaneità, fatica a catturare l’attenzione di una società che affronta crisi globali: ambientale, economica e valoriale. I giovani, in particolare, cercano risposte concrete e immediate, più facili da trovare altrove che nei tradizionali luoghi di culto. Ma questo fenomeno è davvero esclusivo dell’Italia? In parte. Nei paesi islamici, ad esempio, le moschee restano punti di riferimento per la comunità, ma anche lì si registra una diminuzione dell’affluenza nelle grandi aree urbane.

In Asia, i templi sono visitati più per tradizione culturale che per autentica devozione. Negli Stati Uniti, alcune chiese evangeliche riescono ancora ad attrarre grandi folle grazie a un approccio dinamico: musica dal vivo, prediche motivazionali e un forte senso di appartenenza comunitaria.In Italia, la questione è più complessa. Forse il vero problema non risiede solo nella Chiesa, ma nell’idea stessa di sacro. La progressiva perdita di rituali condivisi e momenti di aggregazione impoverisce non solo le chiese, ma anche il bisogno collettivo di comunità. In questo contesto, una domanda emerge: è possibile reinventare il ruolo delle chiese come luoghi di dialogo, inclusione e confronto contemporaneo? O saranno destinate a rimanere reliquie silenziose di un passato che non trova spazio nel presente?

di Giorgia Pellegrini

Foto di Vittorio Esperia

Video https://youtu.be/IQo5-Xfd3HM?si=Fdd8UvLfRMsCvb0p