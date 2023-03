Christopher Lucchesi ha avviato il “tricolore” sul podio

Il giovane pilota di Bagni di Lucca tornato “alle origini”, per la sua quarta partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally ha chiuso al secondo posto tra le due ruote motrici, avviando al meglio possibile l’avventura tricolore.

Perfetta la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing, già forte l’intesa con la copilota Chiara Lombardi, alla seconda esperienza insieme.

13 marzo 2023 – Ha iniziato con un podio, la nuova avventura tricolore di Christopher Lucchesi, che per la sua quarta stagione consecutiva è al via del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Al 46° Rally del Ciocco, nel fine settimana appena passato, il 24enne di Bagni di Lucca ha firmato il proprio “ritorno alle origini” con una vettura a due ruote motrici, dopo una stagione di significativa esperienza con le trazioni integrali e lo ha fatto con la seconda posizione nella classifica del Campionato Italiano “Due Ruote Motrici” e con la vittoria nel Trofeo Pirelli Accademia Star Rally4.

Al volante della Peugeot 208 Rally4 di GF Racing, ed assecondato da Chiara Lombardi, Lucchesi jr, neo-portacolori della CST Sport, pur dovendo mentalizzarsi alla guida di una vettura a due ruote motrici dopo due stagioni di trazioni integrali, si è subito portato ai vertici della corsa tricolore, costantemente sopra il podio in ogni prova eccetto che la prima del venerdì dentro la tenuta del Ciocco, causa pneumatici inadatti.

Sono state dunque confermate le attese della vigilia date da addetti ai lavori e appassionati, che volevano Lucchesi e Lombardi subito tra i protagonisti di prima scena in quella che sarà una corsa tricolore decisamente avvincente e spettacolare, nel prosieguo di stagione.

INTERVENTO DI CHRISTOPHER LUCCHESI JR: “Soddisfatti. Non si può dire altro, per questo avvio di campionato, per il quale, a parte essere “in casa”, le incognite c’erano. Prima della quali il fatto di tornare a guidare una due ruote motrici ed anche per la presenza di grandi avversari. Dopo la prima prova del venerdì non andata bene per via di una scelta di gomme non ottimale, per il resto della gara siamo andati in crescendo di sensazioni e di prestazioni, per cui possiamo dire che siamo partiti al meglio possibile. Vettura come al solito performante, ed anche l’intesa con Chiara, alla seconda uscita dopo quella di due anni fa a Sanremo è stata direi perfetta. Sarà un campionato tirato, acceso, che credo ci darà tante soddisfazioni!”

Lucchesi jr prosegue anche quest’anno il proprio ruolo di “ambasciatore” del patrimonio e della cultura di Bagni di Lucca, conferitogli dall’Amministrazione Comunale. Impegno e responsabilità importanti per Christopher che, onorato di questo patrocinio, proseguirà per l’intera stagione il proprio impegno al massimo per promuovere e valorizzare il territorio che lo ha visto nascere e crescere.

NELLA FOTO: LUCCHESI JR IN AZIONE CON LA PEUGEOT 208 RALLY4 (FOTO M. BETTIOL)

Com. Stam. + foto