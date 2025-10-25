“Ci vediamo al cimitero”. Prima il furto dello smartphone, poi la richiesta di soldi per la restituzione. 2 persone arrestate per tentata estorsione

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato per tentata estorsione in concorso un 28enne marocchino senza fissa dimora con precedenti di polizia in materia di droga e un 48enne italiano residente a Bologna con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

L’arresto è stato eseguito durante un’operazione dei Carabinieri attivati dalla richiesta di una ragazza che era stata derubata a Casalecchio di Reno, mentre si trovava in compagnia del fidanzato. La giovane, sulla ventina, si era rivolta ai Carabinieri denunciando il furto del proprio telefonino che le era stato strappato di mano per strada da un ragazzo che si era avvicinato a piedi. Inseguito dal fidanzato della ragazza, il malvivente in fuga riusciva a dileguarsi, facendo perdere le tracce. Dopo il furto, uno sconosciuto telefonava al suo fidanzato, dicendogli che per riavere indietro il telefonino era necessario incontrarsi di sera al Cimitero Monumentale della Certosa e pagare 100 euro.

All’appuntamento si sono presentati anche i Carabinieri, i quali, appena i due soggetti si sono avvicinati alla giovane coppia per chiedere se avessero portato i soldi, sono usciti allo scoperto traendo in arresto i due soggetti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna i presunti responsabili, sono stati tradotti in un Istituto penitenziario a disposizione dell’Autorità giudiziaria.