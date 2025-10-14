Ciclismo: cordoglio e rispetto dal Giro del Veneto e Veneto Women per le vittime di Castel d’Azzano

Il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, insieme all’organizzatore Filippo Pozzato, aderisce con tutti i partecipanti al Giro del Veneto e alla Veneto Women (partenza da Vicenza e arrivo a Verona) — atleti, tecnici e tifosi — a osservare un minuto di silenzio in memoria dei Carabinieri caduti nella tragica esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Il gesto vuole esprimere profonda vicinanza anche agli agenti di polizia e ai militari feriti, alle famiglie colpite e a tutta l’Arma dei Carabinieri.

“In momenti di dolore collettivo, lo sport può e deve farsi comunità, diventando simbolo di rispetto, unità e solidarietà”, hanno dichiarato i Presidenti Pozzato e Pella.

Un pensiero riconoscente va a tutte le donne e gli uomini che, con coraggio e dedizione, servono ogni giorno lo Stato, come ricordato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.



Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico