Ciclismo CSI: i neo campioni nazionali della corsa su strada a Teramo

Oltre 150 partecipanti a Montorio al Vomano nel Campionato nazionale di specialità

Ciclismo CSI: la “strada” ha fatto 13! Il traguardo tricolore ha premiato sul podio 4 ciclisti abruzzesi, 3 marchigiani, due lombardi, due pugliesi, un campano e un laziale

Sono tredici i neo campioni nazionali CSI di ciclismo su strada. Lo ha sancito il traguardo di Montorio al Vomano (TE), domenica 15 settembre. Dal mare di Vieste, dove si corse l’edizione 2023, alle porte del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, in montagna, un successo di pubblico e partecipazione, con oltre 150 i corridori al via, è stata la prova nazionale, curata nei dettagli tecnici dall’Abruzzo Bike del patron Walter del CSI Teramo.

A dare il via alla prima griglia, proprio il Presidente del CSI teramano, Angelo De Marcellis. Sul circuito ondulato di 11,4 km, pronti e via, subito in fuga solitaria l’italoargentino Gabriel Scortichini, maglia marchigiana della FD Steel, per l’ex olimpionico ad Atlanta ’96 nel canottaggio. Per lui corsa solitaria, andando così a conquistare con largo vantaggio la maglia tricolore degli M5. Dietro di lui, anche le due campionesse delle categorie femminili: la pluridecorata fermana Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli), alla sua quinta maglia tricolore nel CSI in questo 2024 (dopo aver vinto la Medio fondo ad Ariano Irpino, la crono individuale e a coppie a Capaccio, oltre alla cronoscalata in maggio a S. Giovanni Rotondo). Poco dietro la vincitrice tra le Master Woman 3, Emanuela Sampaolesi, da Porto Recanati a pedalare per l’abruzzese Team Go Fast.

Nella seconda partenza, invece, primi giri in gruppo, quindi la fuga a due che ha visto protagonisti l’abruzzese Stefano Borgese (Team Idrotec CFT) e l’irpino Luigi Mastrantuoni (Mastantuoni Sport 1950), con il primo a regolare in volata il campano, entrambi comunque sul podio con l’oro rispettivamente M2 e M3.

Per Abruzzo e Marche rispettivamente sono stati 4 e 3 i ciclisti sul gradino più alto del podio. In Lombardia tornano a Brescia due campioni: Luca Bonaiti (Five Team) primo



nella categoria Élite Sport e negli M6 Stefano Gasparini, maglia Team Valverde. Due titoli anche in Puglia grazie alle bici della Pro.Gi.T Sport S. Severo (il debuttante Adriano De Palma e il Master 8 Giovanni Cardillo). Anche il Lazio torna a casa con un successo. È stato il pontino Lido Fogli della società ciociara Conti D’Angeli a regalare al CSI Frosinone una bella medaglia d’oro. A premiare c’era il responsabile della commissione tecnica nazionale di ciclismo del Centro Sportivo Italiano, Biagio Saccoccio.

I 13 campioni CSI di Ciclismo su Strada

Master Woman 2: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli)

Master Woman 3: Emanuela Sampaolesi (Team Go Fast)

Debuttanti: Adriano De Palma (Pro. Gi. T Sport S. Severo)

Junior Sport: Marco Santoleri (Bici.. è vita)

Elite Sport: Luca Bonaiti (Five Team)

Master 1: Guerino D’Elpidio (Gustando l’Abruzzo)

Master 2: Stefano Borgese (Team Idrotec CFT)

Master 3: Luigi Mastantuoni (Mastantuoni Sport 1950)

Master 4: Helenio Mastrovincenzo (Fight Club)

Master 5: Gabriel Scortichini (FD Steel)

Master 6: Stefano Gasparini (Team Valverde)

Master 7: Lido Fogli (Conti D’Angeli)

Master 8: Giovanni Cardillo (Pro. Gi. T, Sport S. Severo)