Serena Danesi: “Abbiamo tanto lavoro da fare. Crediamo fondamentale aprire un dialogo con le società sportive, per comprendere le reali necessità”

A pochi giorni dalla nomina, giovedì 8 luglio via zoom si è riunito per la prima volta il gruppo di lavoro per il ciclismo femminile. Presenti il consigliere federale Serena Danesi, coordinatrice, Gabriella Pregnolato, Daniela Veronesi, Dalia Muccioli, il vicepresidente Ruggero Cazzaniga, Luciano Fusarpoli, Massimo Ghirotto e Bruno Battistella, coordinatori rispettivamente delle commissioni strada, fuoristrada e pista.

Ha portato il proprio saluto anche il presidente Cordiano Dagnoni: “Ringrazio Gabriella, Daniela e Dalia per la disponibilità. L’impegno di questo Consiglio Federale nei confronti del settore femminile è reale; questo gruppo rappresenta una novità rispetto al passato. Un’iniziativa dal valore simbolico elevato per dimostrare una volta di più la nostra attenzione verso le tematiche di settore. Siamo pronti ad ascoltare le proposte”.

I coordinatori dei settori hanno espresso la massima disponibilità a lavorare con tutto il gruppo di lavoro, riconoscendo la qualità delle figure nominate e convenendo sulle prime linee di intervento.

“Statuto e regolamento organico – ha ricordato Serena Danesi, consigliere federale con delega al ciclismo femminile – non prevedono la costituzione di una nuova commissione. In attesa di un eventuale cambio dei regolamenti, abbiamo deciso di integrare le singole commissioni con figure di alto profilo che hanno una caratteristica comune: ex atlete di alto livello con competenze trasversali. Questa scelta è stata fatta in base ad una precisa volontà operativa: sviluppare un lavoro omogeneo e non settoriale in modo da portare avanti gli obiettivi prefissati.

Abbiamo tanto lavoro da fare nei prossimi anni – ha continuato il consigliere federale -. Crediamo sia fondamentale, prima di tutto, aprire un sincero dialogo con le società sportive, per comprendere le reali necessità del ciclismo femminile. Fissate le priorità si inizierà a lavorare per la soluzione dei problemi con particolare attenzione al mondo giovanile e alle categorie juniores e U23. In questa fascia di età, devono crescere numeri e visibilità. Vogliamo gettare le basi per cambiamenti reali e questo richiederà del tempo.”.

Il primo appuntamento sarà già mercoledì prossimo in occasione della Tre sere di Dalmine alla quale saranno presenti Serena Danesi e Gabriella Pregnolato.

