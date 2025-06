Ciclismo, Giro Next Gen: i cinque atleti del Team Technipes #inEmiliaRomagna in gara dal 15 al 22 giugno 2025

È tempo di Giro Next Gen per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, che da domani – domenica 15 giugno – sarà al via della più prestigiosa corsa a tappe italiana riservata agli Under 23, in programma fino al 22 giugno.

Saranno cinque gli atleti in gara per la formazione Continental emiliano-romagnola: Riccardo Archetti, Luca Bagnara, Alessandro Cattani, Pietro Dapporto e Marco Martini.

“Siamo fiduciosi: la squadra è ben equilibrata, pronta per affrontare le tappe e per tentare una buona classifica generale” dice il direttore sportivo Francesco Chicchi, che guiderà la squadra dall’ammiraglia insieme all’altro DS Mauro Calzoni.

Buone prestazioni nelle ultime settimane da parte di Alessandro Cattani, classe 2005 e al secondo anno nella categoria Under 23, autore di una ottima prova in Francia con il 5° posto in classifica generale alla Ronde de l’Isard. Attesa anche per il romagnolo Luca Bagnara, classe 2003, con anche Marco Martini, Riccardo Archetti e Pietro Dapporto pronti a mettersi in evidenza.

Uno degli appuntamenti più importanti della stagione trasferta importante per il team presieduto da Gianni Carapia, nato nel 2019 dall’intuizione di Davide Cassani e promosso da APT Servizi e Consorzio Terrabici, che dal 2023 vede l’azienda Technipes presieduta da Raffaele Barosi come main sponsor. Anche nel 2025, il team è accompagnato da marchi di prestigio come Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, Pinarello, NEB18, Salice, Molino Naldoni, Blacks, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Lotto, Bertoldo, Banco BPM, Biotex, Garmin, Coachpeaking, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Relab, Bike Passion, Pneus Tecnica Faenza, Grifoflex, Mateg, Mericat e Vimart.

Le tappe del Giro Next Gen :

Tappa 1, Rho – Rho Tudor (cronometro individuale), 8.4 Km

Tappa 2, Rho Fiera Milano – Cantù, 146 Km

Tappa 3, Albese Con Cassano – Passo Del Maniva, 143 Km

Tappa 4, Manerbio – Salsomaggiore Terme, 148 Km

Tappa 5, Fiorenzuola D’Arda – Gavi, 153 Km

Tappa 6, Ovada – Acqui Terme, 155 Km

Tappa 7, Bra – Prato Nevoso, 163 Km

Tappa 8, Pinerolo – Pinerolo, 141 Km

com. Stam. + foto