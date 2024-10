Ciclismo, Mondiali Pista l’inseguimento donne torna sul podio mondiale

Bronzo di Fidanza, Alzini, Paternoster, Consonni e Guazzini. Paternoster 4^ nell’Eliminazione. Moro 10° nel Keirin

BALLERUP (DAN) – L’inseguimento femminile torna sul podio mondiale a distanza di due anni, dopo il trionfo del 2022 a Parigi. Martina Fidanza, Martina Alzini, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini si mettono al collo la medaglia di bronzo. Marco Villa stila il bilancio di questi due giorni: “Puntavamo ad un argento tra le ragazze e un bronzo tra gli uomini. La caduta di ieri ci ha rovinato i piani e il bronzo di oggi compensa solo in parte tutto quello che è capitato in questi giorni, compresi due quarti posto (Fidanza ieri e Paternoster oggi nell’Eliminazione). E’ la conferma della bontà di un gruppo, capace di superare anche difficoltà impreviste.”

Nel primo turno, contrapposte alla Germania (con Martina Alzini al posto di Martina Fidanza) le azzurre partono forte, arrivano ad un margine di oltre 3”. Poi la loro azione si affievolisce. Chiudono in 4’12”467, contro il 4’11”602 delle tedesche. Entrambe le formazioni abbassano il limite realizzato nelle qualifiche.

Nella finale per il bronzo nuova sostituzione, con Martina Fidanza che torna nel quartetto questa volta al posto di Letizia Paternoster, impegnata nell’Eliminazione. La prova con il Canada si chiude dopo 2,5 km quando il trenino azzurro raggiunge le americane, troppo distante nei tempi per tutto il torneo.

Tra gli uomini i danesi, padroni di casa, si confermano campioni del mondo superando una Gran Bretagna che si era illusa, dopo qualificazioni e primo turno di ieri, di fare il colpaccio in casa degli scandinavi.

KEIRIN UOMINI – I progressi del settore della velocità già evidenti in questi mesi e anche ieri in occasione del Team Sprint, trovano conferma oggi con il decimo posto di Stefano Moro. Il 27 enne di Fontanella (Bergamo), già terzo ai campionati europei in questa specialità ad inizio dell’anno in Olanda, conquista la semifinale con il secondo posto nei ripescaggi e il terzo al secondo turno. Vince il giapponese Yamasaki davanti all’israeliano Yakovlev e al colombiano Quintero Chavarro. Il pluricampione del mondo ed olimpico Lavreysen è ottavo.

Stefano Moro: “Speravo in qualcosa di meglio, soprattutto in semifinale. Purtroppo ho sorteggiato il posto peggiore (il primo dietro la moto) ed è stato tutto più complicato”. Moro riporta l’Italia in una semifinale mondiale del kerin dopo anni di assenza.

ELIMINAZIONE DONNE – Un quarto posto, il secondo per la spedizione azzurra, che non toglie il sorriso a Letizia Paternoster, campionessa del mondo nel 2021. Nello sprint che vale una medaglia cede alla neozelandese Wollaston, già sul podio nello scratch e nuova iridata davanti alla uscente Kopecky, e all’americana Valente: “E’ sempre brutto fermarsi ad un passo dal podio. La Wollaston ha dimostrato di andare forte a questi mondiali. Adesso la testa alle gare di domani”.

VELOCITA’ DONNE – Miriam Vece si ferma agli ottavi del torneo di velocità superata dall’olandese van de Wouw: 11^ nei 200 lanciati (10.872), supera ai sedicesimi la messicana Verdugo Osuna.

SCRATCH UOMINI – Secondo titolo mondiale per il Giappone di giornata dopo quello nel keirin. Lo conquista Kuboki al termine di una gara che dopo la metà si è trasformata in una corsa a punti, con diversi corridori che hanno conquistato il giro in solitudine. Alle sue spalle il danese Hansen, terzo il francese Petit. Elia Viviani, che ha provato anche lui a prendere il giro senza fortuna per la reazione del gruppo, è 16°.

PROGRAMMA E AZZURRI IN GARA VENERDI’ 18 OTTOBRE

14:00 1 KM TIME TRIAL UOMINI- Qualificazioni (Matteo Bianchi, Stefano Minuta)

14:38 OMNIUM DONNE - Scratch Race ¼ (Letizia Paternoster)

14:53 INSEGUIMENTO INDIVIDUALE UOMINI – Qualificazioni (Jonathan Milan, secondo azzurro ancora da decidere)

16:33 OMNIUM DONNE – Tempo Race 2/4

17:30 VELOCITA’ DONNE – Semifinali

18:30 VELOCITA’ DONNE – Finali

18:32 CORSA A PUNTI UOMINI (Michele Scartezzini)

19:34 OMNIUM DONNE- Elimination Race 3/4

20:02 1 KM TIME TRIAL UOMINI – Finale

20:38 INSEGUIMENTO INDIVIDUALE UOMINI – Finali

21:03 OMNIUM DONNE – Points Race 4/4

