Ciclismo – venerdì i Mondiali di BMX Race azzurri in gara in cerca di punti per Parigi 2024

A Rock Hill nella Carolina del Sud Venerdì 17 e Sabato 18 si assegnano otto titoli iridati e punti importanti ai fini della qualificazione olimpica

Scattano domani, a Rock Hill nella Carolina del Sud, i Mondiali di BMX, penultimo appuntamento ai fini del ranking olimpico che si chiuderà il 4 giugno dopo i Campionati europei, quest’anno in programma a Verona.

Negli USA sono in palio titoli per le categorie Juniores, U23 e Elite uomini e donne. Sono otto gli atleti convocati dal CT Tommaso Lupi: “Questi mondiali sono un passaggio importante, per certi versi decisivo, verso Parigi. Lo facciamo consapevoli di aver lavorato bene in queste settimane. La maggior parte dei convocati sono negli Usa da fine aprile avendo partecipato anche alle due prove di Coppa del Mondo di Tulsa. Purtroppo al Mondiale mancherà Marco Radaelli, vittima di un serio incidente in allenamento in America dal quale solo ora si sta riprendendo. Era il terzo pilota sul quale basavamo il ranking olimpico e questo ci penalizza. Lo sostituisce, nella categoria U23, Albert Groppo, presente a Tulsa con il proprio team e che ha collezionato due ottime finali, e questo ci lascia ben sperare.

Saluto con grande soddisfazione la presenza nel gruppo azzurro anche di una seconda atleta donna oltre alla ‘collaudata’ Francesca Cingolani. Mi riferisco alla junior Alice Braghi, fino ad oggi una delle più promettenti in campo internazionale.

Per quanto riguarda gli élite, Bertagnoli, Fantoni e Sciortino, oltre alla stessa Cingolani, assicurano l’esperienza necessaria per ben figurare. Siamo consapevoli della difficoltà dell’evento ma andiamo anche con la tranquillità di chi ha ancora una possibilità importante per strappare la qualificazione olimpica. L’ultimo appuntamento che assegna punti saranno infatti gli Europei di Verona, a casa nostra”.

Proprio nell’ottica di preparare al meglio la rassegna continentale la Nazionale ha programmato il ritorno in Italia lo stesso 19 maggio, giorno conclusivo dei Mondiali.

Ricordiamo che staccano il biglietto per Parigi le nazioni che terminano ai primi 10 posti del ranking. Essendo la Francia tra queste e avendo il diritto ad un posto come paese ospitante, si qualificano le prime 11. L’Italia al momento è al 12° posto. Vi è poi un posto a disposizione per la nazione meglio classificata in occasione del mondiale nella categoria élite escluse quelle che hanno già qualificato almeno un atleta attraverso il ranking. Ciò significa che è possibile riuscire a strappare un posto per le Olimpiadi direttamente ai Mondiali.

Azzurri convocati

ELITE

BERTAGNOLI PIETRO – SAINT BRIEUC BMX

FANTONI GIACOMO – TEAM BMX VERONA

SCIORTINO MARTTI – BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.



DONNE ELITE

CINGOLANI FERREIRA FRANCESCA JAEL – MONTMELIAN BMX

UNDER 23

GROPPO ALBERT – BMX CREAZZO

CANTIERO LEONARDO – TEAM BMX VERONA

DONNE JUNIORES

BRAGHI ALICE – BMX PESCANTINA



JUNIORES

FENDONI LORENZO – BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.

PASA FEDERICO – JUST BMX ASD

PROGRAMMA (ORA LOCALE, + 6 IN ITALIA)

DAY 1: VENERDì 17 MAGGIO

DALLE 13:45

Women Junior – Round 1

Men Junior – Round 1

Men Under 23 – Round 1

Women Under 23 – Round 1

Women Elite – Round 1

Men Elite – Round 1

DALLE 15:00

Women Junior – Last Chance Qualifier

Men Junior – Last Chance Qualifier

Women Under 23 – Last Chance Qualifier

Men Under 23 – Last Chance Qualifier

Women Elite – Last Chance Qualifier

Men Elite – Last Chance Qualifier

DALLE 17:00

Men Junior – 1/8 Final

Men Under 23 – 1/8 Final

Men Elite – 1/8 Final

DAY 2: SABATO 18 MAGGIO

DALLE 14:00

Women Junior – Quarter-final

Men Junior – Quarter-final

Men Under 23 – Quarter-final

Women Elite – Quarter-final

Men Elite – Quarter-final

DALLE 14:50

Women Junior – Semi-final

Men Junior – Semi-final

Women Under 23 – Semi-final

Men Under 23 – Semi-final

Women Elite – Semi-final

Men Elite – Semi-final

DALLE 15:36

Women Junior – Final

Men Junior – Final

Women Under 23 – Final

Men Under 23 – Final

Women Elite – Final

Men Elite – Final

Com. Stam. FCI