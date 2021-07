SAN MANGO D’AQUINO (CZ) – Di fronte all’emergenza idrica che ad ogni estate si fa più importante e che, rispetto alle comprensibili e pressanti richieste dei cittadini, mette i sindaci nella difficoltà di poter dare delle risposte tempestive e risolutive, spesso si trascura un aspetto fondamentale: la questione culturale.

Da un lato, i calabresi non sono stati abituati ad un utilizzo consapevole dell’acqua potabile; dall’altro, la Regione non ha mai dato seguito a quelle che erano le indicazioni della Legge 36/1994, cosiddetta Legge Galli (Servizio idrico integrato). Non sono state costruite le reti per l’acqua non pregiata (per innaffiare i giardini, riempire le piscine etc). Oltre a questo, dobbiamo anche gestire gli allacci abusivi.

È quanto ha sottolineato il Commissario Sorical Cataldo Calabretta intervenendo nei giorni scorsi all’incontro sul tema Servizio idrico integrato, una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo promosso dall’Amministrazione Comunale di San Mango d’Aquino.

Con gli interventi, tra gli altri, del Sindaco Luca Marrelli e della presidente del Consiglio Comunale Luisa Fiorillo, l’incontro ha dato la possibilità a diversi amministratori del territorio di portare sul tavolo ella discussione testimonianze ed esperienze.

Se non supereremo la frammentazione della gestione dei vari comparti del ciclo delle acque (captazione, adduzione, distribuzione, depurazione) – ha aggiunto Calabretta – perderemo l’opportunità e le risorse per avere un servizio ben più efficace ed efficiente. Dopo pochi mesi di gestione siamo riusciti a fare quello che in tanti anni è stato solo proclamato. È legittimo da parte di tutti pensare che quello che si racconta – continua il Commissario Sorical – non si tramuterà in realtà, però i fatti ci portano a pensare che l’obiettivo è quasi raggiunto. L’azione che ha contraddistinto i nostri mesi di lavoro è stata proficua e possiamo dire che quella risorsa che oggi l’Europa ci mette in condizioni di avere e soprattutto di investire seriamente, sarà utile per la ripartenza. Il ciclo integrato – conclude Calabretta – non è un’utopia. – (FONTE: Avv. CATALDO CALABRETTA – COMMISSARIO SORICAL/CATANZARO)

