Ciclo itinerante di Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Si è tenuta a Salemi, presso il Palazzo Municipale, una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e il Sindaco di Salemi.

È stato fatto il punto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Centro belicino, anche alla luce di alcuni episodi che hanno destato apprensione nella cittadinanza negli scorsi mesi di settembre e ottobre.

Nella riunione i vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno evidenziato che l’andamento della delittuosità nell’anno in corso ha registrato un decremento, mentre i responsabili delle turbative e degli atti di violenza che avevano negativamente influito sulla percezione della sicurezza dei cittadini, sono stati individuati e deferiti nell’immediatezza all’Autorità Giudiziaria.

Per rendere più efficace la prevenzione, nei mesi estivi sono stati effettuati servizi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli che ordinariamente vengono svolti, come disposto in sede di Comitato Provinciale.

Nell’ambito dei servizi straordinari sono stati incrementati i controlli delle persone sottoposte ad obblighi giudiziari e in via preventiva sono stati adottati diversi provvedimenti del Questore di Avviso Orale e DASPO Urbano nei confronti degli autori delle turbative. E’ stata disposta la prosecuzione dei controlli straordinari interforze, visti gli importanti risultati già ottenuti.

Sono stati ricordati i finanziamenti di cui è beneficiario a vario titolo il Comune di Salemi, in particolare per quanto concerne il PNRR, su cui la Guardia di Finanza, in virtù del Protocollo stipulato con tutti i Comuni della provincia, svolge un costante monitoraggio per la prevenzione di frodi.

Nell’occasione sono stati illustrati, in particolare, alcuni progetti finanziati con fondi del PNRR, finalizzati alla maggiore integrazione e al supporto dei cittadini stranieri residenti a Salemi da due generazioni. Collaborazione è stata offerta da tutte le istituzioni presenti all’incontro ai fini della realizzazione del progetto “Scuole Sicure”, per il quale il Comune di Salemi è destinatario di fondi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti presso alcuni istituti scolastici all’uopo individuati.

A margine della riunione, il Prefetto ha incontrato il Presidente del Consiglio Comunale, i componenti della Giunta e i capi gruppo di maggioranza ed opposizione, ai quali ha ribadito la vicinanza e il sostegno delle Istituzioni nell’espletamento del delicato incarico e l’importanza della dialettica democratica in funzione propositiva e costruttiva.

Il Sindaco ha, quindi, accompagnato i componenti del Comitato per una breve visita presso il locale polo museale .

Infine, il Prefetto si è recata presso la Stazione dei Carabinieri ai quali ha espresso parole di apprezzamento per l’attività di affermazione della legalità costantemente svolta.