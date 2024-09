Cicloturismo d’epoca: a Foligno i campioni nazionali del CSI

Domenica 22 settembre a Foligno si corre la decima edizione de La Francescana Cicloturismo d’epoca: in Umbria i campioni CSI

Tre diversi percorsi con presidi da raggiungere ai 35, ai 53 o agli 80 km attraversando i Comuni della Valle d’Umbria. Caratteristica manifestazione con centinaia di partecipanti in biciclette ed abbigliamento vintage. Un tuffo nel passato, pedalando in gruppo, ad andatura moderata, nel presente. Al traguardo saranno premiate le società ciclistiche del CSI, in base allo speciale punteggio in classifica ottenuto dai loro partecipanti

Foligno, 20 settembre 2024 – Domenica 22 settembre partirà da Foligno la decima edizione de La Francescana, Ciclostorica dell’Umbria, un’occasione per percorrere in sella alle biciclette “eroiche”, rigorosamente antecedenti al 1987, con estasiata lentezza, viottoli, carrarecce, ciclovie, attraversando vigneti e uliveti ed antichi borghi. Un evento di cicloturismo che lega alla scoperta del territorio l’amore per le bici d’epoca, che anche quest’anno sarà valido come Campionato nazionale CSI di Cicloturismo storico.

Centinaia di ciclisti d’epoca, ossia vestiti in abiti vintage, si ritroveranno nella centralissima Piazza della Repubblica di Foligno, per lanciarsi sui diversi percorsi interessati dalla ciclostorica che si estendono nel territorio della Valle Umbra: uno breve, pianeggiante ed adatto a tutti di 35 km (La Ghiotta), uno medio (La Cantiniera) di 53 km, fino al più lungo ed impegnativo di 80 chilometri (l’Impervia). I percorsi, nel giorno dell’evento, saranno costellati da bellissimi ristori nelle piazze medievali (a Bevagna, a Trevi, a Spello) ed in famose e splendide cantine.

Ad ogni concorrente che completerà il percorso, avendo espletato le operazioni dei vari controlli, transitando a tutti i presidi stabiliti, verranno attribuiti tanti punti in misura dei km previsti dal tracciato.

Per il campionato sarà stilata una classifica di tutte le società partecipanti cumulando il punteggio conseguito da ogni singolo partecipante della medesima società, aggiornato con dei coefficienti di avvicinamento, calcolati in base alla distanza intercorrente tra le città di residenza delle società sportive e Foligno. Accompagneranno i coraggiosi ciclisti nel loro viaggio le auto d’epoca anni ’30 e ’40 condotte dagli amici di AFAS Foligno. Al termine Pasta Party per tutti i partecipanti e premiazioni, cui per il CSI sarà presente il Presidente del Comitato folignate, Giovanni Noli.

Foto CSI