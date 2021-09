Presentata dal Bastione di Riva del Garda, da cui si può godere di una vista mozzafiato sul lago e raggiungibile con il nuovo ascensore panoramico, una delle ultime meraviglie del Garda Trentino, – l’edizione 2021 dei Campionati Italiani Classi Olimpiche, dal 23 al 26 settembre sull’alto lago di Garda, main sponsor Frecciarossa

Per le 10 discipline olimpiche della vela di Parigi 2024, più due discipline Para Sailing attesi in regata oltre 300 equipaggi. Decolla la vocazione internazionale dell’evento: presenti moltissimi atleti di altri paesi. Sabato 24 in programma la grande festa in onore dei velisti azzurri olimpici a Tokyo 2020.

Torna in scena la grande vela olimpica sull’alto lago di Garda, uno degli “spot” della vela internazionale, e lo fa con il CICO 2021, forse l’evento più importante per la Federazione Italiana Vela, il Campionato Italiano Classi Olimpiche. Una piccola Olimpiade della vela azzurra, che riunisce ogni anno veliste e velisti impegnati sulle discipline a cinque cerchi, e che quindi rappresentano la punta agonistica del movimento velico nazionale.

Al CICO sono in regata le discipline della vela ai Giochi: non a caso l’evento FIV ha seguito negli anni l’evoluzione storica con gli aggiornamenti delle classi olimpiche, e anche quest’anno si vedranno in regata sul Garda le 10 specialità che assegneranno podi a Parigi 2024 (vela prevista a Marsiglia).

Quello di quest’anno sarà un CICO da ricordare, e non a caso c’è il supporto di uno sponsor di prestigio come il marchio Frecciarossa, una sorta di icona della velocità: per il ritorno in regata tra le restrizioni nella fase di progressiva uscita dall’emergenza Covid, per il salto nel futuro delle prossime Olimpiadi, ma soprattutto perché sarà l’occasione di ricordare e festeggiare i Giochi di Tokyo 2020, che poco più di un mese fa hanno regalato alla vela italiana una delle sue gioie più grandi con la conquista della medaglia d’oro di Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti nel catamarano misto foiling Nacra 17, la barca più veloce della flotta.

La FIV ha organizzato per venerdì 24 a Riva del Garda un pomeriggio-sera di feste per tutta la squadra dei velisti azzurri olimpici, un momento per ricordare la prestazione complessiva di altissimo livello che va oltre l’oro conquistato: cinque Medal Race su sei conquistate con piazzamenti tra il 4° e il 7° posto. I dettagli e il programma della serata saranno comunicati nei prossimi giorni dalla Federvela.

CLASSI IN GARA

Al CICO 2021 del Garda saranno in gara i catamarani misti foiling Nacra 17, i due skiff 49er maschile e 49er FX femminile, il 470 nella nuova configurazione olimpica di classe mista (uomo-donna), i due singoli ILCA 7 maschile e ILCA 6 femminile, i due nuovi windsurf con tavola foiling iQFOiL maschile e femminile, e infine i due kite board maschili e femminili, anch’essi foil. Al CICO 2021 ci sarà anche il singolo Finn, che dopo Tokyo abbandona lo status olimpico ma resta una classe di grande importanza. E saranno in gara anche due classi Para Sailing: il 2.4 mR (singolo a bulbo) e l’Hansa 303, doppio a deriva zavorrata. Un panorama completo della vela olimpica giovane e “volante” che strizza l’occhio alle nuove generazioni senza dimenticare la sua storia e i suoi valori.

UN EVENTO FIV SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE

Come ha voluto negli anni recenti la Federazione Italiana Vela, il CICO si è aperto alla partecipazione di atleti di altri paesi, un fenomeno in crescita che beneficia della considerazione dei campi di regata italiani a livello internazionale. Sul Garda, uno degli “spot” velici più noti a livello mondiale, saranno presenti tanti atleti dall’estero. In particolare ci saranno equipaggi internazionali nelle classi iQFOiL, la tavola foiling per la quale il CICO sul Garda sarà un warm-up in vista dell’Europeo di ottobre a Marsiglia, per i singoli ILCA, per le derive skiff 49er e 49r FX e molti per la classe Para Sailing Hansa 303, che farà il Mondiale a Palermo tra tre settimane.

NASCE IL TROFEO CHALLENGE “CARLO ROLANDI”

Alla presentazione del CICO 2021, tricolori della vela olimpica, sempre più internazionali, in programma dal 23 al 26 settembre tra Riva del Garda, Arco, Torbole e Malcesine, il presidente FIV Francesco Ettorre ha annunciato la nascita di un nuovo significativo Trofeo federale, intitolato a Carlo Rolandi, una delle massime figure di atleta e dirigente della storia della vela italiana.

Il premio, intitolato Trofeo Challenger Carlo Rolandi, sarà assegnato al Circolo vincitore della speciale classifica per società in occasione dei campionati, e sarà rimesso in palio ad ogni successiva edizione.

Una iniziativa importante e attesa per ricordare Carlo Rolandi, scomparso ai primi di agosto di un anno fa, figura centrale nella storia della vela per i suoi trascorsi da atleta, dirigente nazionale e internazionale, presidente federale e infine presidente onorario, giudice e delegato internazionale. Proprio Rolandi, tra l’altro, era stato l’artefice dell’unificazione dei campionati delle classi olimpiche in una unica sede.

CIRCOLI E SPONSOR

Le basi logistiche del Campionato Italiano Classi Olimpiche Frecciarossa saranno distribuite presso i circoli velici dell’Alto Garda e in particolare nei circoli del Consorzio Garda Trentino Vela e la Fraglia Vela Malcesine: le classi ILCA 6 F e ILCA 7 faranno base alla Fraglia della Vela Riva, i catamarani misti foil Nacra 17 alla Lega Navale di Riva, gli skiff 49er e 49er FX al Circolo Vela Arco, la nuova tavola olimpica iQFOilL al Circolo Surf Torbole, il doppio misto 470 e il singolo Finn al Circolo Vela Torbole, il Formula Kite al Kite Club Navene e le classi Para Sailing 2.4 mR e Hansa 303 alla Fraglia Vela Malcesine.

Tutti i campi di regata saranno posizionati dalle boe elettriche ad ancoraggio GPS virtuale, che dopo anni di sperimentazioni e migliorie sono ora affidabili e permettono di impostare campi di regate molto precisi rispetto ai cambiamenti della direzione del vento con eventuali cambi in tempi molto rapidi. Un investimento in cui il Consorzio Garda Trentino vela ha creduto per offrire regate sempre più professionali e green.

L’eccellenza della vela olimpica e Para Sailing (la vela mondiale sta conducendo da anni una battaglia per la riammissione alle Paralimpiadi) in questo evento organizzato nell’anno olimpico, che ha portato un oro alla vela azzurra, sarà affiancata da partner che credono nel mondo della vela e dello sport outdoor che affiancheranno l’evento: il Campionato Italiano Classi Olimpiche Frecciarossa sarà supportato da Trentino, Garda Trentino, Itas Assicurazioni e Negrinautica.

PROGRAMMA

Il programma prevede nelle giornate del 21 e 22 settembre operazioni di timbratura ed etichettatura dei materiali tecnici con cerimonia di apertura presso il Circolo Surf Torbole mercoledì 22 settembre. Le regate si svolgeranno dal 23 al 26 settembre negli orari indicati dai Comitati di regata di ogni Circolo coinvolto con cerimonia di premiazione prevista alla Fraglia della Vela Riva domenica 26 settembre.

COME SEGUIRE LE REGATE

Dalla pagina facebook del Consorzio Garda Trentino Vela ci saranno aggiornamenti in tempo reale dai campi di regata, oltre naturalmente dai canali ufficiali della Federazione Italiana Vela.

DICHIARAZIONI

Francesco Ettorre, Presidente Federazione Italiana Vela:

“E’ la nostra regata, quest’anno con l’orgoglio e la gioia della medaglia olimpica che sono sicuro alimentera’ la voglia e l’impegno di tutti. L’Italia e’ sempre piu’ un riferimento mondiale nello sport della vela e la dimensione internazionale del CICO lo dimostra chiaramente. Sui nostri mari e sui nostri laghi si regata ad altissimo livello. Un plauso alla consueta ottima organizzazione della Zona e dei circoli dell’alto Garda. Vi aspettiamo tutti per lo spettacolo della vela olimpica azzurra!”

Gianpaolo Montagni, Presidente Comitato Organizzatore

Benvenuti in questo magnifico luogo, il Bastione , simbolo di Riva del Garda e del lago.

Il Consorzio Garda Trentino Vela (l’unione di tutti i Circoli velici dell’Alto Garda Circolo Vela Torbole, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Arco, Lega Navale Italiana Riva del Garda e Fraglia Vela Riva) con sede a Riva del Garda, in collaborazione con la Fraglia Vela Malcesine, ha ricevuto l’investitura da parte della Federazione Italiana Vela di organizzare la regata più importante dell’anno: il Campionato Italiano Classi Olimpiche dal 23/09/2021 al 26/09/2021.

La regata raggrupperà sull’Alto Garda per una settimana tutte le 10 classi olimpiche di Tokyo, più il Finn che ha dato addio ai Giochi all’ultima edizione, e più le 3 nuove discipline olimpiche approvate per Parigi 2024. L’evento, oltre a riunire tutti gli atleti italiani reduci dalle Olimpiadi, tra cui l’equipaggio medaglia d’oro formato dal Trentino Ruggero Tita e da Caterina Banti, Marta Maggetti e Mattia Camboni, arrivati per un soffio quarti delle classi RSX, e gli altri Italiani arrivati tutti nei primi 10 nelle classi 470M, 470F e ILCA, avrà un interesse particolare anche per le “nuove leve” sia italiane che straniere che iniziano il percorso verso le Olimpiadi di Parigi.

Essendo un evento di così grande portata è stato creato un Comitato Organizzatore ad hoc che coordinerà più di 120 persone sia a terra che in acqua per oltre una settimana. Oltre al personale, ci sarà una grande impiego di mezzi per organizzare i 7 campi di regata necessari per la manifestazione; i campi, infatti, occupando tutto il Garda Trentino e una parte di lago nelle provincie di Verona e Brescia, avranno la necessità di essere gestiti da personale specializzato che si avvarrà di oltre 30 gommoni, 10 pilotine e 25 boe elettriche.

Il nostro territorio nel mese di settembre avrà una grande esposizione su più fronti: saranno presenti più di 350 atleti insieme ai loro team di supporto provenienti da tutta Europa, rappresentanti della Federazione Italiana Vela (FIV), la stampa italiana ed Internazionale e, ad oggi, è confermata anche la presenza del Presidente del CONI Malagò con il suo team.

Nella settimana dell’evento oltre alla presenza di più di 50 giudici di rilevanza internazionale sarà organizzata una consulta e la riunione del Consiglio Federale alla quale parteciperanno tutti i presidenti regionali della Federazione Italiana Vela e tutto il consiglio federale, sarà allestita una cittadella della vela e la sera sarà organizzato un evento nella splendida spiaggia degli olivi di Riva del Garda

Silvio Rigatti Presidente di Garda Dolomiti SpA

“Per noi è davvero un orgoglio ospitare le classi olimpiche, anche alla luce degli ottimi successi ottenuti alle recenti Olimpiadi di Tokyo. Questo evento non solo conferma ancora una volta l’appeal del Garda Trentino come campo di regata conosciuto in tutto il mondo grazie a venti sempre costanti come Ora e Pelèr, ma anche l’importanza dei nostri centri velici per il comparto turistico”.

CAMPIONATO ITALIANO CLASSI OLIMPICHE 2021

23 – 26 Settembre 2021

BASI LOGISTICHE

ILCA 7 e ILCA 6F: Fraglia Vela Riva

NACRA 17: LNI Sez. Riva del Garda (presso Porto San Nicolò)

49er, 49erFX : Circolo Vela Arco

IQFOIL: Circolo Surf Torbole

470 e Finn: Circolo Vela Torbole

Formula Kite: Kite club Navene

2.4 e Hansa 303: Fraglia Vela Malcesine

PROGRAMMA EVENTI21 settembre 2021

Dalle 9.00 alle 19.00

Timbratura vele ed etichettatura materiali

22 settembre 2021

Dalle 9.00 alle 18.00

Timbratura Vele ed etichettatura materiali

Ore: 19.00

Cerimonia di Apertura @Circolo Surf Torbole

23 settembre 2021

Ore: 12.00

Prove: Segnale di Avvviso1^ Prova

24 settembre 2021

Ore: TBD

Prove

25 settembre 2021

Ore: TBD

Prove

26 settembre 2021

Ore: TBD

Prove

Cerimonia di Premiazione @FragliaVelaRiva

