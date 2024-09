Cile, “Carnia”, Ticino e Slovenia per Movisport Nuove e intriganti avventure sportive per la griffe reggiana ed i suoi portacolori

Reggio Emilia – Sarà un altro intenso fine settimana, l’ultimo di settembre, per Movisport, impegnata in quattro scenari diversi, tutti di grande enfasi.

Si inizia dall’impegno iridato, in Cile, per l’11^ prova della stagione, dove saranno della partita gli ufficiali Citroen Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov con la C3 Rally 2.

Attualmente in sesta posizione nella classifica WRC-2, la coppia punta all’appuntamento sudamericano per tirare su punti pesanti per la classifica, con gli ultimi punti acquisiti registrati sulle sabbie della Polonia a fine giugno.

Impegno di spessore, con quattro portacolori al Rally della Carnia, ad Ampezzo, provincia di Udine, ultima prova della serie IRC. Gianluca Tosi – Alessandro Del Barba, con la Skoda Fabia RS fresco vincitore del Rally casalingo dell’Appennino Reggiano, punta a salire sul podio per chiudere in bellezza un’annata ricca di spunti e stessa missione che proverà il duo lucchese Rudy Michelini – Nicola Angilletta. Con due risultati utili, avendo giù effettuato lo scarto non partecipando ad una delle quattro gare proposte dalla serie, cercheranno conferme dal terzo utilizzo della Skoda Fabia RS.

Christian Tiramani – Fabio Grimaldi, Skoda Fabia RS andranno alla ricerca di nuove sensazioni per aggiungere esperienza sulle spalle del driver e al via in Friuli ci saranno pure Andrea Bevilacqua – Enrico Montemezzo, con una Peugeot 208 Rally4, con la quale debutteranno in questo loro rientro dopo due anni di assenza.

Al Rally del Ticino, in Svizzera, Kevin Gilardoni inseguirà il sesto alloro, con al fianco Corrado Bonato con la Citroen C3 WRC Plus. Una gara impegnativa, per il pilota italo svizzero, che sarà al debutto con la top car transalpina, lasciando per un’occasione l’impegno in circuito nel tricolore GT.

Rally Nuova Gorica, in Slovenia, per il giovane Giovanni Trentin, stavolta affiancato dall’esperto Simone Scattolin con una nuova vettura, la Opel Corsa Rally4, utile complemento per il processo di maturazione del ragazzo veneto.

NELLA FOTO: TOSI IN AZIONE