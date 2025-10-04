Cimest: grande soddisfazione per la nomina di Salvatore Iacolino a Direttore Generale dell’Assessorato regionale alla Sanità

Palermo – Il Coordinamento regionale della specialistica ambulatoriale del territorio (CIMEST) esprime grande soddisfazione per la recente nomina del Dott. Salvatore Iacolino a Direttore Generale dell’Assessorato regionale alla Sanità. Lo dichiarano il Presidente, Dott. Salvatore Calvaruso, ed i Coordinatori, Dott. Domenico Garbo e Dott. Salvatore Gibiino.

In una fase delicata per la sanità siciliana, il Dott. Iacolino ha dimostrato competenza tecnica, capacità di ascolto e concretezza nell’affrontare i problemi strutturali del settore. Siamo certi che, grazie al suo apporto e alla fiducia del Presidente della Regione On. Renato Schifani, la Sicilia potrà finalmente avviare un percorso virtuoso per uscire dal piano di rientro, che per troppo tempo ha penalizzato cittadini, operatori e strutture, relegando la nostra regione agli ultimi posti nelle graduatorie nazionali per qualità ed efficienza.

Il CIMEST, attraverso il Presidente Dott. Salvatore Calvaruso e i Coordinatori Dott. Domenico Garbo e Dott. Salvatore Gibiino, assicura al Dott. Iacolino la massima collaborazione per contribuire a una nuova stagione di rinnovamento e sviluppo del sistema sanitario siciliano. “La nostra sanità aveva bisogno di una guida competente, preparata e capace di dialogare con tutti gli attori del sistema. Con questa nomina si apre una prospettiva concreta di miglioramento e rilancio, che siamo pronti a sostenere con impegno e responsabilità”.

