Cimitero comunale di Marsala. Avviata la manutenzione delle aree a verde

In corso al Cimitero comunale di Marsala la manutenzione delle aree a verde programmata dall’Amministrazione Grillo. Ne dà comunicazione il settore Servizi Pubblici Locali, diretto da Annalisa La Rocca, che ha aggiudicato i lavori alla locale Edil Project.

L’appalto comprende interventi di scerbatura in tutti i viali e strade all’interno del cimitero, nonché lungo corridoi, balconi, ecc. La ditta incaricata, provvederà altresì alla potatura di alberi, siepi e arbusti laddove necessario, secondo le indicazioni del direttore dei lavori ing. Giuseppe Alcamo e del geom. Francesco Buffa. In atto, gli operai sono impegnati nell’area dedicata alle inumazioni; successivamente, proseguiranno per le altre zone cimiteriali. “La cura e il decoro del Cimitero sono una priorità per questa Amministrazione, dichiara l’assessore Di Girolamo. Sono interventi che garantiranno un ambiente più dignitoso e ordinato per i cittadini che vi si recano a visitare i propri cari”.

