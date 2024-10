Cimitero, ripristinato l’impianto idrico. In corso ulteriori lavori di manutenzione

Ripristino dell’impianto idrico e lavori di manutenzione ultimati nel cimitero comunale: pronte le misure per le festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti

L’Amministrazione comunale di Trapani informa la cittadinanza che, in vista delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, sono stati completati i lavori di ripristino dell’impianto idrico del cimitero comunale e la manutenzione dei vialetti, con un’operazione complessa che ha richiesto tempi più lunghi del previsto a causa di ripetuti atti vandalici. Questi atti, alimentati anche dalle campagne d’odio diffuse via social nelle ultime settimane, hanno gravemente compromesso il sistema idrico e hanno rallentato i lavori già in corso, causando un notevole impegno tecnico per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto.

“Desideriamo ringraziare i cittadini per la pazienza e ci scusiamo per il ritardo, non derivante dalla volontà dell’Amministrazione ma imposto da un contesto difficile,” ha dichiarato l’assessore comunale ai servizi cimiteriali, Giuseppe La Porta. “Oltre ai danni all’impianto idrico, abbiamo completato anche la manutenzione delle scale per l’accessibilità ai loculi dei piani più alti e rattoppate le buche nell’asfalto dei vialetti d’accesso all’area cimiteriale. Infine, abbia istituito un servizio di sorveglianza con i volontari della Protezione civile che monitoreranno costantemente la situazione, anche dopo le imminenti festività. Assicuriamo a tutti che il cimitero sarà pronto, decoroso e pienamente funzionale per le prossime celebrazioni”.

Per garantire sicurezza e accessibilità, l’Amministrazione ha inoltre programmato un intervento per lunedì prossimo, quando una ditta specializzata provvederà alla potatura della pianta di ficus pericolante situata all’ingresso del cimitero nuovo.

In vista delle giornate di commemorazione, il Sindaco ha emesso un’ordinanza per disciplinare l’accesso e i servizi cimiteriali, tenendo conto delle tradizioni locali e dell’elevata affluenza prevista. Le principali disposizioni sono le seguenti:

1. Sospensione delle attività lavorative private e chiusura uffici: Le attività edili dovranno essere sospese entro il 30 ottobre, con l’obbligo di sgombero delle aree di lavoro. Gli uffici comunali del cimitero non riceveranno pubblico il 30 e il 31 ottobre, salvo eccezioni motivate.

2. Orario di apertura: Il cimitero comunale sarà aperto continuativamente dalle 8.00 alle 17.00 sia il 1° che il 2 novembre, per agevolare le visite ed evitare assembramenti.

3. Servizio per persone con mobilità ridotta: Sarà attivo dalle 8.30 alle 13.30 un servizio di assistenza con sedie a rotelle per persone disabili o con difficoltà motorie, gestito da volontari.

4. Divieti: Sarà vietato l’ingresso a persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso, ai minori di 12 anni non accompagnati, e qualsiasi attività non pertinente alla commemorazione, come volantinaggio o accattonaggio. Vietata inoltre la circolazione di veicoli privati e la rimozione o deposito non autorizzato di materiali.

La Polizia Locale organizzerà servizi di controllo per garantire il rispetto delle norme all’interno e all’esterno del cimitero, con eventuale applicazione di sanzioni per chi non rispetterà le disposizioni.

Il Comune ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione dimostrata in questo periodo, nonostante le difficoltà. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’ordinanza completa presso l’albo pretorio online, l’albo cimiteriale e il sito istituzionale del Comune di Trapani.