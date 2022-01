Cimitero Rotoli

“Chi non ha rispetto per i morti non ne ha neanche per i vivi e il sindaco Orlando per la vicenda delle bare insepolte al cimitero dei Rotoli, come in tante altre occasioni, ha dimostrato di non avere rispetto per i palermitani.

Come Lega abbiamo sempre denunciato la situazione incresciosa del camposanto di Vergine Maria e recentemente grazie all’intervento di Matteo Salvini sono stati stanziati 2 milioni di euro per superare un’emergenza che non è soltanto dei familiari dei defunti ma di tutta la città”.

Lo dichiara Alessandro Anello, segretario della Lega nella Città metropolitana di Palermo, in merito alle notizie di stampa sull’indagine al sindaco di Palermo Leoluca Orlando per omissione d’atti d’ufficio

Com. Stam.