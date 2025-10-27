Cimitero urbano di Marsala. Regolamentato l’accesso per la ricorrenza di Defunti e Ognissanti. Apertura pomeridiana anche domenica 2 novembre

Sabato 1 e Domenica 2 novembre – rispettivamente, ricorrenza di Ognissanti e Commemorazione Defunti – il cimitero urbano di Marsala regolamenta gli orari di accesso per consentire la più ampia partecipazione di visitatori ai propri cari estinti.

Lo dispone l’ordinanza del sindaco Massimo Grillo con la quale viene altresì disciplinato l’ingresso nei giorni immediatamente precedenti la festività dell’1 novembre, compatibilmente con gli ulteriori interventi di pulizia straordinaria delle aree cimiteriali. Queste le giornate interessate:

Giovedì 30 ottobre, chiusura per pulizia

Venerdì 31 ottobre, apertura dalle ore 7:00 alle 14:00 – pomeriggio chiuso

Sabato 1 Novembre, apertura dalle 7:00 alle 17:30

Domenica 2 Novembre, apertura dalle 7:00 alle 17:30

Con lo stesso provvedimento sindacale, si dispone che il settore comunale competente si raccorderà con le Associazioni di Volontariato per effettuare l’assistenza ai portatori di handicap, nonché attività di primo soccorso anche con l’ausilio di un’ambulanza che sosterà in piazza Ugo Foscolo.

Nella giornate dell’1-2 novembre, al fine di mantenere il decoro del Cimitero, sarà altresì assicurata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in maniera continuativa e senza interruzioni.

Inoltre, nei giorni 30 e31 Ottobre si autorizza l’ingresso delle salme e la tumulazione; mentre l’1 e 2 Novembre sono sospese tutte le attività di tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione, nonché manutenzioni di cappelle e loculi, collocazioni lapidi, etc. Al riguardo, le imprese dovranno chiudere temporaneamente i cantieri ed assumere tutte le cautele necessarie per tutelare la pubblica incolumità.

Tenuto conto della copiosa affluenza dei visitatori nelle suddette giornate, al fine di non ostacolare il libero transito pedonale è vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie, cavalletti e altro materiale ingombrante; mentre si richiede massima prudenza nell’accensione dei ceri e corpi illuminanti.

Si evidenzia, infine, che nella giornata del 2 novembre verrà celebrata la Santa Messa in memoria dei Defunti nell’area del Monumento dedicato alle Vittime del disastro aereo di Ustica (ore 10:00).

