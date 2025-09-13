Cinecittà, 28 tirocini extracurricolari retribuiti Scadenza Ravvicinata

Interessante opportunità di Cinecittà, società pubblica con socio unico il Ministero dell’Economia a delle Finanze e realtà di riferimento storica dell’industria audiovisiva e cinematografica nazionale.

Sono aperte le selezioni – per titoli e colloquio conoscitivo – per 28 tirocini extracurricolari suddivisi tra le aree Scenografie, Facility Management, Post-Produzione, IT, area Amministrativa, Legale e Commerciale. I tirocini, della durata di sei mesi, prenderanno il via il 1° ottobre 2025.

Tra i requisiti essenziali richiesti per partecipare:

età minima di 18 anni;

diploma scuola Media Inferiore;

non aver svolto prestazioni lavorative negli ultimi due anni a Cinecittà.

Il tirocinio potrà svolgersi in presenza o in modalità mista, con un impegno giornaliero medio di 8 ore e comunque non inferiore alle 40 settimanali.

Sarà riconosciuta una indennità di partecipazione di 800 euro lordi mensili e nei giorni di frequenza in presenza si potrà fruire gratuitamente del servizio di ristorazione. La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 20 agosto 2025 a: avvisodiselezionestage@cinecitta.it.

Per tutti i dettagli clicca qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani