Cinecittà World, al via la nuova stagione 2025

Da venerdì 14 marzo riapre Cinecittà World. Il Parco del cinema e della Tv di Roma spegne le sue prime 10 candeline e torna a regalare emozioni e adrenalina con 40 attrazioni, spettacoli dal vivo, aree a tema ispirate al grande schermo e un ricco calendario di eventi per tutte le età.

Il parco divertimenti della Capitale, scelto come set della serie Miss Fallaci, attualmente in onda su Rai1, presenta la prima novità dell’anno: “10 anni di Cinecittà World“, l’esclusiva mostra allestita al Cinetour che celebra il primo decennio del Parco. Un viaggio nella memoria attraverso progetti originali, disegni e tavole firmate dallo scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, oltre a cimeli inediti e contenuti video che svelano i segreti della sua creazione.

La magia cinematografica è la protagonista indiscussa della nuova stagione 2025. Dopo un trionfale tour negli Stati Uniti, torna al Teatro 4 lo show resident Incanto by No Gravity diretto da Emiliano Pellisari, in una versione speciale per il compleanno di Cinecittà World. I danzatori volano sul palco portando in scena le sequenze più iconiche della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, da Harry Potter a Frozen e Avengers. Esperienza da grande schermo ad alto tasso di adrenalina con Scuola di Polizia, lo stunt show ispirato alla leggendaria saga cult. Nuove auto fiammanti, motori ruggenti e sequenze mozzafiato da blockbuster hollywoodiano terranno gli ospiti con il fiato sospeso tra inseguimenti al cardiopalma, drift sorprendenti e un vertiginoso salto di 10 metri dalla nuova rampa che arricchisce la scenografia. Novità anche per il Welcome Show e Far West Show – il Disastro.

Tanti gli eventi in palinsesto per la stagione 2025. In programma serate dance con gli appuntamenti curati da Neon Promotion, con DJ del calibro di Sara Landry e Deborah De Luca. Il 28 marzo riapre Roma World, il Parco dell’Antica Roma. Ad aprile arrivano i Ponti di Primavera (Pasqua, 25 aprile e 1° maggio), ideali per trascorrere giornate di puro divertimento con famiglia e amici. Spazio allo sport con Roma Sport Experience (10-11/05), prima di tuffarsi nell’estate con Aqua World, che dal 31 maggio offrirà una nuova area di 10mila m2 con oltre 1000 lettini e ombrelloni gratuiti, e lo spettacolare show serale Roma On Fire (dal 13 giugno). Luglio si accende con Stelle di Fuoco, il campionato italiano di fuochi d’artificio (18-20 e 25-27 luglio) e culminerà con la grande festa di compleanno del Parco e tante sorprese. A settembre arriva la 9ª edizione di Viva l’Italia. Ottobre dà il via al lungo mese di Halloween, seguito dal Natale delle Meraviglie e dal Capodanno più grande d’Italia, fino alla chiusura della stagione con la festa della Befana il 6 gennaio 2026.

