Cineclub dei Piccoli: proiezioni in corso in tutta la Sicilia.  Al Cinema Lux di Messina saranno annunciati i vincitori del Festival

Il progetto dell’Associazione Arknoah, ideato da Francesco Torre, coinvolge circa 1700 studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado, che sceglieranno i corti vincitori per le sezioni Kids Club e Teens Club. Previsto anche il Premio FICC, assegnato da una giuria internazionale di bambini coordinata da IFFS – International Federation of Film Societies.

Prosegue la quinta edizione del Cineclub dei Piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini e che prevede proiezioni abbinate a laboratori, incontri con gli autori, analisi e produzioni.

Il progetto, realizzato dell’Associazione Culturale Arknoah nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC – Ministero della Cultura e dal MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, si sviluppa nelle tre principali province siciliane (Palermo, Catania e Messina) e coinvolge studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado.

Dopo l’avvio nelle scorse settimane delle attività formative presso la Direzione Didattica “Aristide Gabelli” della Zisa a Palermo, sono in fase di svolgimento in questi giorni anche le proiezioni del concorso nazionale di cortometraggi che rappresenta il fulcro del Cineclub dei Piccoli: è previsto il coinvolgimento in totale di circa 1.700 studenti delle scuole di Palermo, Catania e Messina che giudicheranno i corti compilando delle apposite schede di valutazione.

Per la prima volta, il concorso prevede due categorie: Kids Club per gli studenti della scuola primaria e Teens Club per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Le scuole interessate sono: Direzione Didattica Statale Aristide Gabelli (Palermo); Scuola C. D. Statale Teresa di Calcutta (Tremestieri Etneo); I.C. Catalfamo (Messina); I.C. Enzo Drago (Messina); I.C. Paino-Gravitelli (Messina); I.C. San Francesco di Paola (Messina); Istituto Salesiano Figlie di Maria Ausiliatrice (Barcellona Pozzo di Gotto).

I cortometraggi che si aggiudicheranno il Cineclub del Piccoli saranno svelati al termine di un intenso fine settimana (in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre) al Cinema Lux di Messina che prevede proiezioni, eventi live, anteprime, animazione e laboratori.

Questi i titoli in concorso che saranno votati dagli studenti.

Per la sezione Kids Club: Voluptas di Costanza Lusini e Filippo Verna; La casa sul mare di Fulvio Davide Ricca; Under a new light di Losing Truth; Falling a park di Francesca Curaba e Christian Rosati; Grogh. Storia di un castoro di Gianni Zauli e Alberto Baioni.

Per la categoria Teens Club: Raggio verde di Flavio Bernard; Lontanìa di Andrea Simonella; Villetta con piscina di Karma Gava; C’era due volte un selfie di Roberto Scaglione.

Francesco Torre, operatore di educazione all’immagine riconosciuto dal Ministero della Cultura e responsabile scientifico del progetto, dà qualche anticipazione su quanto accadrà al Cinema Lux: “Tre giorni in cui saranno protagonisti assoluti i bambini, con una serie di attività a loro dedicate in sala e all’aperto. Già programmato per venerdì 25 ottobre lo spettacolo interattivo “Bimbi&Pupi”, realizzato dalla Marionettistica Fratelli Napoli, che porterà in città la tradizione e la magia dell’Opera dei Pupi in uno show per bambini dai 3 ai 10 anni. Un’anteprima nazionale caratterizzerà invece la giornata di sabato 26 ottobre, con la proiezione in prima italiana dei due nuovi film animati della serie del Gruffalò distribuiti dalla Cineteca di Bologna. Domenica 27 ottobre, infine, in mattinata Piazza del Popolo ospiterà spettacoli di magia con il Mago Alex e laboratori dedicati al cinema delle origini in collaborazione con Cineteca dello Stretto, mentre nel pomeriggio avverrà la premiazione dei cortometraggi vincitori con una sorpresa finale”.

Tutti gli eventi, promossi dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola in collaborazione con MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito e MiC – Ministero della Cultura, saranno gratuiti e grazie ad una sponsorizzazione della Pizzardi Editore saranno distribuiti a tutti i bambini gadget degli Amici Cucciolotti.