Cinema: 17a La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e latinoamericano con Icíar Bollaín

Dal 7 all’11 maggio 2025, il Cinema Barberini di Roma accoglierà la 18ª edizione di La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Evento di riferimento per il cinema iberoamericano in Italia, il Festival torna con una selezione imperdibile di anteprime, ospiti di prestigio e un viaggio tra le cinematografie più vibranti di Spagna e America Latina.

Anche quest’anno il pubblico potrà immergersi nelle principali sezioni del Festival: La Nueva Ola del Cine Español e La Nueva Ola Latinoamericana, che presentano i migliori film inediti in Italia, in concorso per il Premio del Pubblico; Perlas, sezione non competitiva che raccoglie i film più significativi della stagione; Clásicos, un omaggio al grande cinema del passato; e i vincitori del Premio IILA-Cinema, dedicato ai giovani talenti del cinema latinoamericano.

Tra gli ospiti confermati di questa edizione spicca Icíar Bollaín, una delle voci più autorevoli del cinema spagnolo contemporaneo, che presenterà l’anteprima italiana del suo attesissimo Soy Nevenka. Il film, tra thriller e dramma sociale, racconta la vera storia di Nevenka Fernández, la prima donna in Spagna ad aver denunciato per molestie sessuali un politico, in una battaglia giudiziaria e mediatica che ha fatto la storia.

Arriva a Roma anche Klaudia Reynicke, regista dell’acclamato film svizzero-peruviano Reinas, vincitore della sezione Generator alla Berlinale 2024 e del Premio del Pubblico Piazza Grande al Festival di Locarno. Il film, distribuito in Italia da EXIT Media, uscirà nelle sale il 15 maggio.

Grande attesa anche per Volveréis, il nuovo film di Jonás Trueba, con Francesco Carril (protagonista della fortunata serie Dieci Capodanni, in onda su Rai Play). Il film vincitore come Miglior film europeo della Quinzaine des Réalisateurs all’ultimo Festival di Cannes, distribuito in Italia da Wanted Cinema, sarà presentato in anteprima italiana alla presenza del cast.

Nella sezione Perlas, invece, è confermato l’evento speciale dedicato a Polvo serán di Carlos Marqués-Marcet. Il film, coprodotto per l’Italia da Kino Produzioni, all’ultima Festa del Cinema di Roma si è aggiudicato il Premio Monica Vitti per la Miglior Attrice per l’interpretazione di Ángela Molina.

Per la sezione Clásicos, poi, verrà proiettato il cult argentino La historia oficial (La storia ufficiale, 1985) di Luis Puenzo, in occasione del 40° anniversario del film. Vincitore dell’Oscar come Miglior film straniero ed autentica pietra miliare del cinema argentino, il film racconta la storia di Alicia, una docente che inizia a sospettare che sua figlia adottiva sia figlia di una desaparecida.

Come ogni anno, poi, verrà celebrato anche il Premio IILA-Cinema, il riconoscimento promosso dall’Organizzazione Italo-latinoamericana di Roma. La giuria presieduta da Caterina D’Amico, e composta tra gli altri dalla regista argentina Laura Citarella e il regista italiano Tommaso Santambrogio, premierà due film nelle rispettive sezioni di finzione e documentario.

Dopo l’evento romano, La Nueva Ola intraprenderà il suo consueto tour in tutta Italia, passando per città come Napoli, Messina, Cagliari, Genova, Padova, Torino, Bolzano e Bergamo confermando così la rilevanza nazionale dell’iniziativa. Grande novità di questa edizione: dal 17 al 21 settembre, il festival sbarcherà per la prima volta a Brescia, al Cinema Nuovo Eden.

Anche quest’anno, l’identità visiva del Festival porta la firma dell’artista catalano Alfredo Palmero: da una sua “Menina” nasce l’immagine ufficiale della 18ª edizione. Palmero, considerato uno dei pittori spagnoli più rilevanti, appartiene alla terza generazione di una famiglia di artisti. Nella sua serie di ritratti “Meninas”, tradizione e modernità si incontrano, con un chiaro omaggio al celebre dipinto Las Meninas di Diego Velázquez.

La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano è un evento ideato, prodotto e organizzato da EXIT Media e riceve il sostegno dell’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Acción Cultural Española, Regione Lazio, IILA – Instituto Italo-Latinoamericano, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes di Roma, la Real Accademia di Spagna a Roma, e le ambasciate di Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Uruguay e Messico.

Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano

