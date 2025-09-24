Cinema, Borgonzoni: “Addio a Claudia Cardinale, icona senza tempo”

Claudia Cardinale non è stata soltanto una grande attrice: è stata una donna che ha saputo dare al cinema italiano un respiro internazionale, mantenendo sempre intatta la sua autenticità .

Nei suoi personaggi c’era e per sempre ci sarà eleganza e passione, forza e dolcezza, quella miscela che solo lei sapeva incarnare con estrema naturalezza. Il suo sorriso e la sua voce resteranno scolpiti nella memoria di chi ama il cinema e nell’orgoglio di un Paese che grazie a lei ha brillato nel mondo.”

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

