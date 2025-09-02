Notizie

Cinema, Borgonzoni: “Aperta piattaforma DGCOL per domande Tax credit Produzione nazionale e internazionale”

Borgonzoni

“Dallo scorso 25 agosto, la piattaforma DGCOL (sportello telematico della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura) è stata abilitata alla presentazione da parte delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva delle domande definitive di credito di imposta –

in presenza di richiesta preventiva – per il Tax credit Produzione nazionale e internazionale – sessione 2024”. Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Com. Stam.

