Cinema, Borgonzoni: “Con oltre 123 milioni di incassi e 17,7 milioni di presenze campagna MiC per l’estate si conferma strumento chiave per sviluppo settore”

“Iniziata lo scorso 9 giugno e terminata giovedì 19 settembre, l’edizione 2024 della campagna del Ministero della Cultura ‘Cinema Revolution’ ha realizzato incassi per complessivi 123,4 milioni di euro con 17,7 milioni di ingressi”.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni su dati Cinetel, che così prosegue: “Sebbene leggermente in flessione rispetto ai risultati registrati nell’estate del 2023 (sull’anno scorso segnato un -4% al botteghino e un -5,4% di presenze) – stagione che detiene il record di sempre – l’iniziativa ha permesso di raggiungere numeri comunque ben al di sopra del periodo pre-pandemico: rispettivamente 26 milioni di euro e 3,5 milioni di ingressi in più”.

“Da segnalare poi – sottolinea ancora la Senatrice – la crescita rispetto alla precedente edizione dell’iniziativa sui titoli italiani ed europei, nel periodo 14 giugno-14 settembre al prezzo scontato di soli 3,50 euro al pubblico: +4,1% di incassi (12 milioni di euro), con le presenze al +3,9% (1,9 milioni). L’incremento sul triennio 2017-2019 degli incassi è del 24,6% mentre è del 14,2% l’aumento delle presenze. Più nello specifico, le presenze registrate per i soli film italiani sono 1,1 milione, come nel 2023.

Complessivamente, quindi considerando anche i titoli internazionali, registrati nel periodo 14 giugno-14 settembre 117 milioni di euro di incassi e 16 milioni di ingressi, un dato in linea con i risultati storici del 2023”.

“La combinazione di titoli e promozioni proposta dalla campagna ‘Cinema Revolution’ si conferma uno strumento chiave – commenta il Sottosegretario – nell’azione del MiC per lo sviluppo del settore. Ringrazio tutti coloro i quali ci hanno permesso di conseguire questi obiettivi, importantissimi per il rafforzamento dell’intera filiera. Non ultimi, i partner internazionali. È anche grazie all’offerta di titoli mai vista prima nel mercato italiano (“Inside Out 2”, “Deadpool & Wolverine”, “Cattivissimo me 4” solo per fare alcuni esempi) infatti che è stato possibile registrare il miglior risultato di sempre per il mese di giugno e il terzo assoluto sia a luglio sia ad agosto. Come già anticipato, l’iniziativa – aggiunge infine il Sottosegretario – tornerà anche per l’estate 2025”.

Preceduta dalla prima edizione del 2024 di “Cinema in Festa”, l’iniziativa “Cinema Revolution” si è conclusa con l’edizione di settembre di “Cinema in Festa”, che ha fatto registrare – sempre su dati Cinetel – più di un milione di presenze per oltre 3,8 milioni di euro di incassi (+48,6% di ingressi sulla settimana precedente, +9,6% rispetto alla media del triennio 2017-2019, +47,2% a confronto con l’edizione di giugno).