Cinema, Borgonzoni: “Film potenti e campagna MiC connubio perfetto. Verso un giugno da record”

“Botteghino sbancato. Nel mese di giugno registrato un incremento delle presenze di ben 14 punti percentuali rispetto all’anno scorso, mentre lato incassi segnato un +29% sul 2023.

Risultati che potrebbero trasformarlo nel migliore giugno di sempre in Italia. A spingere in modo determinante sull’acceleratore, lo straordinario successo di pubblico del film d’animazione ‘Inside Out 2’, che stando alle prime stime regalerebbe all’Italia il primato per il Miglior debutto europeo (superiore anche alla Francia), mentre su scala internazionale il nostro Paese si aggiudicherebbe il secondo posto, dopo il Messico. Solo nella giornata di ieri l’ultimo lavoro targato Disney-Pixar ha incassato oltre 4,7 milioni di euro”. Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni su dati Cinetel.

“La potenza di film che sanno catturare l’attenzione degli spettatori – prosegue il Sottosegretario – e l’efficacia dell’iniziativa del MiC ‘Cinema Revolution’ si dimostrano ancora una volta un connubio perfetto per la piena ripartenza delle sale. Siamo da sempre convinti sostenitori dell’opportunità di allungare la stagione con titoli forti in uscita anche in estate e dell’importanza di sostenere l’offerta delle sale con una vigorosa campagna di comunicazione. I risultati sono dalla nostra parte”.

Secondo Cinetel, dalla partenza della promozione sui titoli italiani ed europei, uno dei pilastri su cui poggia la campagna ‘Cinema Revolution’ – iniziata lo scorso 9 giugno con ‘Cinema in Festa’, appuntamento di cinque giorni a giugno e a settembre lanciato per cinque anni (2022-2026) da ANICA e ANEC, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano – il cinema italiano ed europeo in termini di ingressi ha incassato un +56,7% rispetto al 2023, +130,8% sul 2022, +33,3% se confrontato con la media del triennio 2017-2019. Ben 241,6 mila gli ingressi registrati nel periodo 14-23 giugno 2024 (nel 2023 erano stati 154 mila, 181 mila nel pre-pandemia).

‘Cinema Revolution’ proseguirà fino al 19 settembre, ultimo giorno dell’edizione di settembre (15-19 settembre) di ‘Cinema in Festa’.

Com. Stam.