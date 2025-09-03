Cinema, Borgonzoni: “L’Academy a Los Angeles, il MoMa a New York: due iniziative per celebrare il maestro degli effetti speciali Carlo Rambaldi”

“Un artista emiliano, cresciuto all’Accademia di Belle Arti di Bologna, che con il suo talento ha saputo conquistare il mondo. Carlo Rambaldi è stato un vero genio, capace di fondere artigianalità e visione, dando vita a creature ed effetti speciali diventati protagonisti assoluti di film che hanno fatto la storia e personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

Un maestro che ha lasciato un segno indelebile nel cinema internazionale, e di cui quest’anno celebriamo i cento anni dalla nascita. Dall’Italia a Hollywood, la sua carriera è stata una scalata straordinaria. Per questo, in occasione del centenario della sua nascita, il Ministero della Cultura con Cinecittà promuove due importanti iniziative internazionali con prestigiosi partner.

La prima rassegna – The Man Who Made Creatures: Special Effects Wizard Carlo Rambaldi – si svolgerà a Los Angeles dal 30 ottobre al 30 novembre, presso l’Academy Museum, in collaborazione con l’Academy. Saranno proiettati tredici film, da Profondo rosso di Dario Argento – insignito a Venezia del Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera – a King Kong, fino a E.T. l’extraterrestre. Un percorso che racconta tre decenni di straordinaria innovazione tra Italia e Stati Uniti. La rassegna si aprirà con un evento inaugurale a cui parteciperà anche una delegazione artistica.

Dal 10 al 24 dicembre, sarà invece il MoMA di New York a ospitare un’altra rassegna dedicata a Rambaldi, con dieci film in programma. Tra questi I giganti della Tessaglia – Gli Argonauti di Riccardo Freda, prodotto da Virgilio De Blasi, a cui Rambaldi collaborò nel 1960 agli albori della sua carriera. Un titolo rimasto a lungo escluso dalla sua filmografia ufficiale e che oggi, con questa iniziativa, trova il giusto riconoscimento come parte del suo straordinario percorso creativo.

Sarà dunque un autunno nel segno della genialità di un grande maestro italiano, che dalle radici emiliane e dagli studi a Bologna ha saputo affascinare il mondo intero con alcune delle magie più indimenticabili della storia del cinema”.

