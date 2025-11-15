Cinema, Borgonzoni: “Parole Santo Padre profonde e illuminanti. Misure Governo riconoscono centralità sale e cultura come strumento umanizzazione”

“Desidero ringraziare Sua Santità Papa Leone XIV per le parole profonde e illuminanti sulla centralità delle sale cinematografiche e sulla necessità di custodire l’esperienza del cinema come presidio culturale e umano.

Condivido pienamente il suo appello: le sale non sono soltanto luoghi di spettacolo, ma autentici presidi sociali, spesso gli unici spazi culturali presenti in molti territori. Proprio per questo, da anni il Governo sta investendo in modo importante nella loro tutela, riapertura e valorizzazione: oltre 160 milioni di euro solo l’anno scorso sono stati destinati a sostenerle, accompagnati da iniziative concrete come ‘Cinema Revolution’ durante l’estate e, ora, il nuovo programma ‘Happy Family’, pensato per consentire alle famiglie di tornare in sala con prezzi più accessibili. Misure che hanno un duplice obiettivo: riportare il pubblico nelle sale e, allo stesso tempo, sostenere il grande cinema italiano, la sua creatività e la sua vitalità. Ringrazio ancora il Santo Padre per aver ribadito quanto queste strutture siano cuori pulsanti delle nostre comunità e per aver ricordato a tutti noi che la cultura è uno strumento essenziale di umanizzazione”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in merito alle parole del Santo Padre Leone XIV nell’udienza in Vaticano ai rappresentanti del mondo del cinema.