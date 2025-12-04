Cinema, Borgonzoni: “Registrati alla Corte dei Conti decreti tax credit distribuzione ed esercizio”

“Registrati alla Corte dei Conti i due decreti del MiC di concerto con il MEF contenenti disposizioni applicative in materia di credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico e per il potenziamento dell’offerta cinematografica e per la distribuzione cinematografica e audiovisiva”.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. Stando al decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, le risorse a disposizione saranno pari a 35 milioni di euro per le imprese di distribuzione, 25 milioni per l’esercizio cinematografico e 110 milioni di euro per il funzionamento delle sale.

