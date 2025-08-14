Cinema, Borgonzoni: “Trend in crescita per la campagna del Ministero della Cultura ‘Cinema Revolution’. I dati al 13 agosto 2025.”

“Continua il trend positivo di Cinema Revolution, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che prevede biglietti a prezzo ridotto (3,50 €) per film Italiani ed europei durante l’estate.

Esattamente a due mesi dalla partenza estiva – dichiara il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni – registriamo un totale di: 7.3milioni di euro 1.1 milioni di biglietti venduti. +5,6% incassi e +4,3% presenze rispetto al 2024, +22,9% incassi e +20,9% presenze rispetto al 2023. Nei film di Cinema Revolution, gli italiani sono il 54,5%.”

“La campagna – prosegue la Senatrice – non è solo promozione, ma rappresenta la volontà di fare conoscere alle nuove generazioni la bellezza di un film visto in sala e la volontà di fare sopravvivere questi luoghi come aggregatori sociali e culturali di una comunità.”

La promozione continua fino al 20 settembre.

