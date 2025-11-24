Cinema, Borgonzoni: Visioni Fuori-Luogo. Finanziati 74 progetti per un investimento complessivo di 3.457.750,75 euro

Per l’annualità in corso con l’azione A.3 “Visioni Fuori-Luogo – secondaria di I e II grado”, prevista dal Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, sono stati finanziati 74 progetti su 154 candidature pervenute, per un investimento complessivo di 3.457.750,75.

“Un passo importante nel nostro impegno per portare il linguaggio cinematografico e audiovisivo dove può fare davvero la differenza: questa linea di finanziamento rafforza infatti il ruolo della cultura come strumento di inclusione, crescita e opportunità, soprattutto nelle aree periferiche e nelle zone più disagiate del Paese cui le risorse di questa specifica azione sono destinate. Sostenere questi progetti significa investire nel futuro dei nostri ragazzi, offrendo loro nuovi orizzonti e la possibilità di raccontare il proprio sguardo sul mondo. Continueremo a lavorare per garantire che nessun territorio e nessuno studente resti ai margini della creatività e dell’educazione.” Così commenta il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Il finanziamento è così ripartito per regioni:

Abruzzo: 3 progetti per totali 132.000,00 euro;

Basilicata: 2 progetti per totali 94.672,50 euro;

Calabria: 5 progetti per totali 228.000,00 euro;

Campania: 11 progetti per totali 513.000,00 euro;

Emilia Romagna: 3 progetti per totali 131.957,76 euro;

Lazio: 4 progetti per totali 205.216,05 euro;

Liguria: 2 progetti per totali 96.000,00 euro;

Lombardia: 1 progetto per totali 52.000,00 euro;

Marche: 2 progetti per totali 96.000,00 euro;

Molise: 2 progetti per totali 88.000,00 euro;

Piemonte: 7 progetti per totali 317.979,82 euro;

Puglia: 7 progetti per totali 321.725,00 euro;

Sardegna: 2 progetti per totali 88.000,00 euro;

Sicilia: 14 progetti per totali 675.665,50 euro;

Toscana: 5 progetti per totali 227.939,12 euro;

Umbria: 1 progetti per totali 44.000,00 euro;

Veneto: 3 progetti per totali 145.595,00 euro.

