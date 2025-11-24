Cinema, Borgonzoni: Visioni Fuori-Luogo. Finanziati 74 progetti per un investimento complessivo di 3.457.750,75 euro
Per l’annualità in corso con l’azione A.3 “Visioni Fuori-Luogo – secondaria di I e II grado”, prevista dal Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, sono stati finanziati 74 progetti su 154 candidature pervenute, per un investimento complessivo di 3.457.750,75.
“Un passo importante nel nostro impegno per portare il linguaggio cinematografico e audiovisivo dove può fare davvero la differenza: questa linea di finanziamento rafforza infatti il ruolo della cultura come strumento di inclusione, crescita e opportunità, soprattutto nelle aree periferiche e nelle zone più disagiate del Paese cui le risorse di questa specifica azione sono destinate. Sostenere questi progetti significa investire nel futuro dei nostri ragazzi, offrendo loro nuovi orizzonti e la possibilità di raccontare il proprio sguardo sul mondo. Continueremo a lavorare per garantire che nessun territorio e nessuno studente resti ai margini della creatività e dell’educazione.” Così commenta il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.
Il finanziamento è così ripartito per regioni:
Abruzzo: 3 progetti per totali 132.000,00 euro;
Basilicata: 2 progetti per totali 94.672,50 euro;
Calabria: 5 progetti per totali 228.000,00 euro;
Campania: 11 progetti per totali 513.000,00 euro;
Emilia Romagna: 3 progetti per totali 131.957,76 euro;
Lazio: 4 progetti per totali 205.216,05 euro;
Liguria: 2 progetti per totali 96.000,00 euro;
Lombardia: 1 progetto per totali 52.000,00 euro;
Marche: 2 progetti per totali 96.000,00 euro;
Molise: 2 progetti per totali 88.000,00 euro;
Piemonte: 7 progetti per totali 317.979,82 euro;
Puglia: 7 progetti per totali 321.725,00 euro;
Sardegna: 2 progetti per totali 88.000,00 euro;
Sicilia: 14 progetti per totali 675.665,50 euro;
Toscana: 5 progetti per totali 227.939,12 euro;
Umbria: 1 progetti per totali 44.000,00 euro;
Veneto: 3 progetti per totali 145.595,00 euro.
