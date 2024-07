Cinema City a Palermo| Con Fabrizio Ferracane, Daniele Ciprì, Aurora Quattrocchi, Corrado Fortuna

Cinema City 2024 Il cinema nelle piazze VI edizione dal 18 AL 24 luglio Fabrizio Ferracane |Emma Dante| Daniele Cipri’ |Aurora Quattrocchi |Corrado Fortuna| Gaetano Bruno Alberto Mangiante Fabrizio Falco| Ruben Monterosso Federico Savonitto | Pierfrancesco Li Donni PALERMO – Piazza del Parlamento, Palazzo dei Normanni Ingresso gratuito

Ritorna per il sesto anno consecutivo dal 18 al 24 luglio a Palermo, Cinema City – il cinema nelle piazze, la rassegna che è ormai un appuntamento fisso dell’estate cittadina con il suo programma di proiezioni en plein air dei grandi film del nostro tempo, e di incontri con i protagonisti del mondo del cinema e della cultura.

Dopo il successo dell’ultima edizione con oltre 4.500 spettatori, il numero più alto di sempre, Cinema City torna con nuovi ospiti e un ricco cartellone di 14 proiezioni, tutte gratuite, (ogni sera alle 21.00) come sempre sotto la direzione di Carmelo Galati e l’organizzazione di WILDER che ha intessuto una fitta rete di partnership e collaborazioni con istituzioni pubbliche e soggetti privati, con il comune obiettivo di promuovere questo progetto costruttivo di cultura all’insegna della settima arte. Su questa scia sostengono il festival: Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, Fondazione Federico II Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Città metropolitana di Palermo. Molti anche i patrocini istituzionali: Comune di Palermo, 400° Festino di Santa Rosalia, Unipa, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, SIAE. Un sentito ringraziamento va anche al Comando Militare Esercito “Sicilia”. Mentre si conferma la collaborazione con Rai Cinema Channel, ancora una volta main media partnership della rassegna.

Si sviluppano inoltre nuove collaborazioni con istituzioni e realtà importanti del tessuto culturale cittadino, tra cui Fondazione Teatro Massimo, Una Marina di Libri, Sicily Music Conference, CoopCulture e Palermo Mediterranea, con le quali Cinema City ha aperto un dialogo, mettendo in campo azioni ed eventi durante tutto il corso dell’anno. Tra le ultime, le anticipazioni di Cinema City 2024 con le proiezioni dei documentari “Per Lucio” di Pietro Marcello nell’ambito dell’ultima Sicily Music Conference, e “Umberto Eco. La biblioteca del mondo” diretto da Davide Ferrario, per Una Marina di Libri 2024.

Da sempre tema centrale di Cinema City è l’impegno sociale, che si rinnova attraverso i film proposti e lo scambio con i suoi ospiti, per puntare l’attenzione su tematiche centrali come parità di genere, diritti dell’infanzia, ambiente, in sinergia con associazioni culturali e presidi sociali attivi a livello nazionale e locale come Plastic Free Onlus, e le Associazioni FARE X BENE, Vivi Sano ONLUS, Lo sport, un diritto per tutti, Comunità Danisinni, che collaborano ad alcune delle serate del programma.

Novità di quest’anno è la nuova location del festival che torna ad essere itinerante, spostandosi dal waterfront al cuore del centro storico cittadino, in Piazza del Parlamento trasformata per l’occasione in un grande cinema all’aperto, sullo sfondo di uno dei luoghi più iconici e visitati da cittadini e turisti.

Ancora una volta Cinema City celebra la Sicilia, la città di Palermo e i suoi talenti, invitando per quest’edizione, gli attori Gaetano Bruno, Fabrizio Ferracane e Fabrizio Falco, protagonisti di un grandissimo successo nazionale e internazionale, l’attore, regista e scrittore Corrado Fortuna, per presentare My name is Tanino, film che l’ha lanciato nel mondo del cinema, l’aiuto regista Alberto Mangiante, figura storica del cinema italiano, da sempre al fianco dei più importanti registi italiani ed internazionali, a Cinema City con La Sconosciuta di Giuseppe Tornatore; il regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Daniele Ciprì, e i registi Ruben Monterosso, Federico Savonitto e il regista e produttore Pierfrancesco Li Donni, reduci dal successo del film Il piano segreto, omaggio allo scrittore e regista Michele Perriera, presentato in anteprima mondiale al Biografilm lo scorso mese di giugno.

In programma anche una selezione di corti grazie alla rinnovata media partnership con Rai Cinema Channel che porta al festival 5 cortometraggi, a cui si aggiunge un corto selezionato dal Centro Sperimentale di cinematografia di Palermo tra i migliori lavori dei suoi allievi.

Per la prima volta nasce il Premio Cinema City alla Carriera che va ad Aurora Quattrocchi, attrice tra le più stimate interpreti del cinema italiano, protagonista di numerosi ed indimenticabili film di successo. Mentre il Premio Cinema City che la manifestazione dedica ogni anno alle maestranze della grande e affascinante “macchina” del cinema, quest’anno sarà consegnato a Christian Peritore, location manager e Direttore di produzione.

Dichiarazioni

Cinema City è un progetto meritevole di attenzione e supporto, poiché porta il cinema nelle piazze, che così diventano luogo di aggregazione sociale e culturale. Da presidente della Fondazione Federico II sono particolarmente lieto che questo evento, ormai collaudato e molto apprezzato dal pubblico, si svolga per la prima volta in Piazza del Parlamento, palcoscenico naturale con uno sfondo, quello del Palazzo Reale, scrigno di bellezza e cultura, patrimonio mondiale dell’Unesco. Il Palazzo e la piazza incastonati nel Cassaro, cuore pulsante del centro storico di Palermo, sono pronti per accogliere Cinema City ed il numeroso pubblico che parteciperà. Buon lavoro e soprattutto buon divertimento.

Dichiara Gaetano Galvagno, Presidente Fondazione Federico II.

Anni fa ho scritto un libro dal quale sta nascendo un film. Così mi sono avvicinato al mondo del Cinema, ho capito la grande complessità che sta dietro alla realizzazione di un film, e delle grandi competenze che ci sono. La verità è che il cinema è magia, la scelta dei luoghi è fondamentale è una professione ma anche un’arte per la realizzazione di un film. Grande plauso a Cinema City per la scelta di quest’anno di premiare un location manager. Lo spirito di Cinema City è quello di far riappropriare ai cittadini non soltanto di uno spazio ma anche di una visione collettiva di uno spettacolo di qualità che induce a una riflessione.

Giampiero Cannella, vice Sindaco di Palermo e Assessore alla Cultura

Cinema City torna in una delle piazze più belle e suggestive della nostra città, non solo per godere della visione di film e delle storie dei suoi protagonisti, ma anche per celebrare la cultura cinematografica e la comunità che si riunisce nella condivisione di momenti di bellezza e riflessione. Grazie alla sinergia tra istituzioni, enti culturali e associazioni che operano su tutto il territorio nazionale, Cinema City si propone di ampliare l’offerta culturale, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e appassionato. La scelta di Piazza del Parlamento, che molti cittadini frequentano poco o addirittura sconoscono, è strategica: il grande schermo di Cinema City si inserisce in una scenografia “reale” con lo sfondo del Palazzo dei Normanni, patrimonio UNESCO e parte dell’itinerario arabo-normanno. Dopo il successo a Sant’Erasmo, con oltre 20.000 spettatori in cinque anni, la sfida per il sesto anno riparte da questa piazza, con la volontà di promuovere una nuova zona della città. coinvolgendo il quartiere e i suoi abitanti. Dichiara Carmelo Galati.

Cinema City è sponsorizzato da Premiati Oleifici Barbera, Mangia’s Resort.

Main Media Partner: Rai Cinema Channel; media Partner: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sicilia; local media partner: Palermo Today, Radio in 102.

Executive outdoor media partner: Alessi pubblicità. Rental partner SRC; sustainable mobility partner: MUV. Social partner: Plastic Free, FARE X BENE, Vivi Sano; Partner: Fondazione Teatro Massimo, Una Marina di libri, Sicily Music Conference, Coopculture, NH Palermo, Guccione Viaggi, KSM, Palermo Mediterranea, Utopia, Armarent, Santamarina bistrot, Creativa digitale.

Si ringrazia il Comando Militare Esercito “Sicilia”.

IL PROGRAMMA DI CINEMA CITY 2024 – IL CINEMA NELLE PIAZZE

La serata di apertura del festival giovedì 18 luglio alle 21.00 è realizzata in collaborazione con l’Associazione FARE X BENE nata nel 2010 per sostenere progetti contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere, e presenta Prima Donna, film d’esordio di Marta Savina vincitrice del concorso Panorama Italia ad Alice nella Città 2022. La pellicola, che sarà introdotta da Fabrizio Ferracane, è ispirata al noto caso di Franca Viola, prima donna italiana a rifiutare pubblicamente il matrimonio riparatore, con un atto di coraggio che mise fine a una clamorosa ingiustizia. Da Alcamo, piccolo paese in provincia di Trapani, il caso diventò subito mediatico e creò uno spartiacque nella storia italiana rispetto a matrimonio, comportamenti sessuali e politiche di genere.

Il giorno successivo venerdì 19 luglio in collaborazione con il Teatro Massimo, Cinema City apre in musica, con l’omaggio musicale della violoncellista Ria Aoki, della Massimo Kids Orchestra. La serata prosegue introdotta dal Prof. Maurizio Carta, Assessore alla rigenerazione urbana, sviluppo urbanistico della città policentrica e mobilità sostenibile del Comune di Palermo, che introduce la prima palermitana de Il piano segreto di Ruben Monterosso e Federico Savonitto che arriva a Cinema City dall’ultimo festival Biografilm, dove il film è stato presentato in anteprima mondiale riscuotendo grandi consensi. Prodotto da Pierfrancesco Li Donni e Daniele Modina con la casa di produzione Zabriskie, il lungometraggio è un omaggio a Michele Perriera, autore eretico e voce solitaria del teatro italiano che viene ricordato attraverso il lavoro dei figli, di Emma Dante e la testimonianza dell’amica e fotografa Letizia Battaglia, restituendo con magia e crudezza l’eredità culturale di un maestro troppo presto dimenticato. Al termine del film seguirà un incontro con gli autori e il produttore Pierfrancesco Li Donni insieme ai protagonisti del film, i figli di Michele Perriera, Gianfranco e Giuditta Perriera, Emma Dante e Savino Genovese.

In collaborazione con l’Associazione Plastic Free Onlus, sabato 20 luglio approda a Cinema City, Corrado Fortuna, attore, regista, conduttore televisivo e scrittore. Tra i talenti più luminosi e versatili del cinema contemporaneo, Fortuna ha lavorato tra gli altri con Franco Battiato, Roberto Faenza, Riccardo Milani, e Paolo Virzì con cui debutta al cinema con il ruolo di Tanino, il ragazzo siciliano ingenuo ed un po’ sprovveduto che vola in America per rivedere un amore estivo, protagonista della commedia My name is Tanino, terzo lungometraggio del programma di Cinema City.

Domenica 21 luglio come ormai da tradizione Cinema City dedica la serata ai ragazzi e alle famiglie in collaborazione con le associazioni ViviSano Onlus, impegnata nell’educazione alla salute, Lo sport, un diritto per tutti, fondata dall’ex atleta Rachid Berradi, e la Comunità Danisinni impegnata nella promozione sociale nello storico quartiere di Danisinni e animata da Fra Mauro Billetta. Il film in programma è Inside Out, film d’animazione del 2015 diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen (quest’ultimo in veste di co-regista) prodotto dai Pixar Animation, che in queste settimane sta tornando all’attenzione del pubblico, trainato dall’uscita in sala del sequel Inside Out 2. Entrambi i film aprono una finestra sulla complessità delle emozioni umane, invitando a esplorare i meandri della psiche. Con il linguaggio dell’intrattenimento, adatto a bambini e famiglie, offrono una lezione di vita che spinge a osservare, comprendere e accettare la nostra interiorità.

Lunedì 22 luglio la settimana ricomincia con il film cult di Paolo Sorrentino Le conseguenze dell’amore, il noir d’autore che segna l’inizio del successo cinematografico di Sorrentino, raccontando la storia di un uomo misterioso, Titta Di Girolamo, interpretato da Toni Servillo, che vive da otto anni in un albergo di un’anonima cittadina della Svizzera italiana. Un uomo che nasconde un segreto che emergerà a poco a poco anche grazie al progressivo innamoramento per la ragazza del bar dell’hotel.

Il film sarà introdotto da Gaetano Bruno, attore palermitano dalla carriera ultraventennale che ha esordito al cinema proprio con questo film. Da allora, Bruno ha lavorato intensamente sia nel teatro, collaborando continuativamente in qualità di attore all’interno della compagnia teatrale di Emma Dante, che sul grande schermo recitando tra gli altri in Martin Eden, Baarìa, e in tempi più recenti in tv- Doc- Nelle tue mani e The Net – Gioco di squadra, fino alle esperienze cinematografiche oltreoceano con C. McQuarrie in Mission Impossible e con N. Hawley in Fargo.

Martedì 23 si cambia totalmente registro con il grande maestro del cinema italiano Giuseppe Tornatore, e il suo La Sconosciuta; un oscuro e misterioso thriller da lui stesso ideato, scritto e sceneggiato che racconta la storia di Irena, arrivata in Italia dall’Ucraina, tra i ricordi di un misterioso passato e del presente. La protagonista si trasferisce in un piccolo appartamento di fronte all’edificio in cui abita una famiglia di orafi, gli Adacher, e passa le sue giornate a osservarli. Con perseveranza e astuzia riesce a prendere il posto della vecchia domestica e a insinuarsi sempre di più nella loro vita. Il passato di Irena lentamente riemerge portando con sé nuovi orrori e violenze.

Ospite della serata è Alberto Mangiante, aiuto regista di Tornatore in questo film.

Nella stessa serata sarà consegnato il Premio Cinema City, assegnato quest’anno a Christian Peritore, location manager e direttore di produzione.

Giovedì 24 Cinema City chiude con E’ stato il figlio di Daniele Ciprì, un intrigante horror cosmico che solleva domande circa l’origine della vita umana e non dà risposte che è anche una commedia hollywoodiana sulla maternità. Il film, tratto dal romanzo di Roberto Alajmo,

racconta la storia della famiglia Ciraulo, che vive in povertà nel quartiere Zen di Palermo e che perde la figlia più piccola per un proiettile vacante durante una sparatoria criminale. Come risarcimento per la perdita, i Ciraulo ottengono dallo Stato una somma di denaro che investiranno in un’auto di lusso, una Mercedes, che per i Ciraulo diventerà più che il simbolo della ricchezza, il simbolo della Miseria della Ricchezza, strumento di sconfitta e di rovina…

Presenteranno il film il regista Daniele Ciprì, l’attore Fabrizio Falco e Aurora Quattrocchi, nel film a fianco di Toni Servillo. Ad Aurora Quattrocchi, la cui lunga carriera l’ha portata al cinema e alla televisione, con titoli che spaziano da Mary per sempre a Malena, da Cento Passi a Nuovo Mondo fino alla Stranezza, Cinema City dedica per la prima volta il Premio alla Carriera Cinema City che le sarà consegnato nella stessa serata.

CALENDARIO – in aggiornamento

Giovedi 18 luglio

-WE SHOULD ALL BE FUTURISTS di Angela Norelli

in collab. con Rai Cinema Channel

-PRIMA DONNA di Marta Savina

-ospite, Fabrizio Ferracane

Serata in collaborazione con Associazione FARE X BENE

Venerdì 19 luglio

-THE MEATSELLER di Margherita Giusti

(Vincitore Premio David di Donatello 2024)

– Il PIANO SEGRETO di Ruben Monterosso e Federico Savonitto

-ospiti Emma Dante, Ruben Monterosso, Federico Savonitto, Pierfrancesco Li Donni

Sabato 20 luglio

-TRE VOLTE ALLA SETTIMANA di Emanuele Vicorito

in collab. con Rai Cinema Channel

-MY NAME IS TANINO di Paolo Virzì

-ospite Corrado Fortuna

– serata in collaborazione con Associazione Plastic Free Onlus

Domenica 21 luglio

-DIVE di Aldo Iuliano

in collaborazione con Rai Cinema Channel

-INSIDE OUT di Pete Docter e Ronnie del Carmen

-serata in collaborazione con

Associazione ViviSano Onlus

Associazione Lo sport un diritto per tutti

Associazione Danisinni

Lunedi 22 luglio

-TILIPIRCHE di Francesco Piras

in collab. con Rai Cinema Channel

-LE CONSEGUENZE DELL’AMORE di Paolo Sorrentino

-ospite Gaetano Bruno

Martedi 23 luglio

A’ LA PROCHAINE di Giuseppe Modafferi e Francesco Di Fiore

in collab. con Centro Sperimentale del Documentario Sede Sicilia

-LA SCONOSCIUTA di G.Tornatore

ospite Alberto Mangiante

Consegna Premio Cinema City 2024 a Christian Peritore, Location manager e Direttore di produzione

Mercoledi 24 luglio

-OSAS e le DONNE DI BENIN CITY, di Gabriele Gravagna

in collab. con Rai Cinema Channel

-E’ STATO IL FIGLIO di Daniele Ciprì

– ospiti Daniele Ciprì, Fabrizio Falco, Aurora Quattrocchi

Consegna del Premio Cinema City alla Carriera ad Aurora Quattrocchi.

INFO

Com. Stam. + foto