CINEMA CITY a Palermo |Dall’1 al 7 luglio con Luigi Lo Cascio, Fabio Mollo, Marco Spoletini, Aniello Arena e tanti altri ospiti

Cinema City la rassegna dell’estate palermitana dedicata ai grandi film del nostro tempo e ai suoi protagonisti, ritorna dall’1 al 7 luglio per trasformare ancora una volta la piazza del Parlamento in un grande cinema all’aperto, accessibile a tutti, libero e gratuito.

La settima edizione del festival continua sul percorso tracciato in questi anni con la direzione artistica di Carmelo Galati e l’organizzazione di WILDER – e i sostegni di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Comune di Palermo,Città Metropolitana di Palermo, Fondazione Federico II, Fondazione Sicilia, Sispi – richiamando attorno al grande schermo en plein air nel cuore del centro storico, registi, attori, produttori e le immancabili maestranze del cinema a cui il festival dedica un premio, ma anche personaggi del mondo della cultura, dell’imprenditoria siciliana e del terzo settore. Mettendo in rete istituzioni e realtà importanti del tessuto culturale cittadino, senza mai dimenticare l’impegno sociale da sempre centrale nel progetto, anche grazie alla sinergia con i comitati, le associazioni culturali e presidi sociali attivi a livello nazionale e locale come WIFTMI, Women in Film, Television & Media Italia, Plastic Free Onlus, Metropolitree, CONI, e le AssociazioniPartecipalermo, ViviSano Onlus, Asd Atletica Berradi 091, Associazione Comunità di Danisinni ETS, il Centro Antiviolenza “Lia Pipitone” che collaborano ad alcune delle serate del programma.

Mentre si rinnova la partnership con Rai Cinema Channel, main media partner della rassegna fin dalla prima edizione.

Un format, quello di Cinema City, che ha reso la rassegna un appuntamento unico, atteso e apprezzato dalla città, come il successo dell’ultima edizione con oltre 5mila le persone, conferma.

Su questa scia, Cinema City 2025 invita quest’anno l’attore e regista palermitano di teatro e cinema Luigi Lo Cascio, Fabio Mollo, regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, la produttrice Pilar Saavedra Perrotta, la casting directorpalermitanaChiara Agnello, l’attore Aniello Arena, i noti montatori Marco Spoletini e Osvaldo Bargero, Carlo Loforti,co-fondatore e direttore creativo della casa di produzione indipendente con sede a Palermo Just Marìa. E ancora: Tina Montinaro, attivista, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone,Gen.B Francesco Principe, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Fratel Mauro Billetta della comunità Danisinni,Rachid Berradi, olimpionico fondatore di Asd Atletica Berradi091, Irma Calò, Vice Presidente di Vivi Sano Onlus, Marco Mascellino, Capo di gabinetto vicario presso Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Manfredi Barbera, amministratore delegato della Manfredi Barbera e figli SPA, e Roberto Magnisi Direttore delle Cantine Duca di Salaparuta, in un disegno della rassegna che punta a offrire un orizzonte culturale ampio e variegato, ma anche un palcoscenico alle eccellenze siciliane, celebrando anche la Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025- l’importante riconoscimento assegnato dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT) all’ultimo Vinitaly, con un appuntamento speciale realizzato in collaborazione con Premiati Oleifici Barbera e Duca di Salaparuta e con il sostegno dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Come da consuetudine della rassegna, la scelta dei lungometraggi proposti spazia tra i successi degli ultimi anni con la precisa volontà di stimolare una riflessione collettiva sulle urgenze del nostro presente; dalla tutela dell’ambiente alla violenza di genere, dalla lotta alla povertà all’impegno per le disabilita, viste da una prospettiva fortemente inclusiva. E si arricchisce il programma dei cortometraggi per sostenere e valorizzare anche il cinema breve, grazie alla partnership con Rai Cinema Channel che porta al festival una selezione di pluripremiati corti tra i quali: L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio, con Valentina Bellè, Premio David di Donatello Miglior Cortometraggio 2025, Premio SIC (Settimana Internazionale della Critica) Venezia 2021, premio Luigi de Laurentis il Leone del Futuro; A domani, di Emanuele Vicorito, – tra gli altri, Premio Rai Cinema,Premio Speciale Nastro d’Argento, Premio Cortinametraggio; Marcello di Maurizio Lombardi con Francesco Gheghi, vincitore del Corto d’Argento 2025 e selezionato anche ai Premi David di Donatello 2025; Marabu’, di Juan Pablo Etcheverry e Fabio Teriaca con le musiche di Sergio Cammariere, Premio Rai Cinema Channel al Social World film festival 2024, Miglior Corto d’animazione al XVIII Festival TSN, e selezione Premi David di Donatello 2025.

Tra i film in cartellone:Il padre d’Italia di Fabio Mollo, (1 luglio), Delta di Michele Vannucci (2 luglio), Io e il Secco diGianluca Santoni (3 luglio), La kriptonite nella borsa di Ivan Cotroneo (4 luglio), Reality di Matteo Garrone (5 luglio), e come da consuetudine della rassegna il film d’animazione dedicato ai più piccoli, che in questa edizioneè Toy Story di John Lasseter (6 luglio). Completano il programma i documentari La teoria dei contrasti realizzato da Just Maria Films e prodotto da Duca di Salaparuta per i 200 anni dell’azienda, dedicato al terroir culturale della costa tra Bagheria, Aspra, Mongerbino e Casteldaccia, e Olio di famiglia di Daniele De Luca, dedicato ai 130 dell’oleificio Barbera; e i cortometraggi Ha Toccato!di Giusi Cataldo, vincitore del primo premio di sceneggiatura ‘Nuovo Imaie’ e del premio come “migliore corto”dell’Atena Nike festival, e Appunti sugli uomini di Chiara Guastella, selezionato dal Centro Sperimentale di cinematografia di Palermo tra i migliori lavori dei suoi allievi.

Ritornano infine il Premio Cinema City alla Carriera che va a Osvaldo Bargero tra i più̀ stimati montatori del cinema italiano, e il Premio Cinema City che la manifestazione dedica ogni anno alle maestranze della grande e affascinante “macchina” del cinema, quest’anno sarà̀ consegnato a Chiara Agnello casting director per il cinema italiano e per le serie tv più importanti trasmesse dalle reti nazionali e dai maggiori broadcaster, come Il cacciatore (2018), Il regista di matrimoni (2006) e Prova Contraria (2016).

DICHIARAZIONI

La Fondazione Federico sostiene la cultura e trova ideali i progetti che aggiungono anche un valore sociale. Cinema City, infatti, è diventato ormai un progetto culturale e sociale consolidato e noi vogliamo sostenerlo e accompagnarlo. Siamo orgogliosi che si svolga in Piazza del Parlamento, con lo sfondo di Palazzo Reale, Patrimonio mondiale dell’Unesco. Siamo certi che ancora una volta il pubblico apprezzerà una selezione cinematografica di qualità che metta sempre in luce modelli positivi, in contrapposizione a certi esempi proposti alle nuove generazioni da alcune serie.

Gaetano Galvagno, Presidente Fondazione Federico II

Cinema City è un’occasione straordinaria per vivere la bellezza del cinema in piazza, nel cuore della nostra città. Un’iniziativa che unisce cultura, socialità, riflessione e inclusione, offrendo gratuitamente a tutti l’emozione del grande schermo. Siamo orgogliosi, come Comune di Palermo, di sostenere questa rassegna che valorizza i nostri spazi e promuove la partecipazione attiva dei cittadini e di questo ringrazio l’organizzazione e la direzione artistica di questa iniziativa.

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo

Anche quest’anno abbiamo voluto costruire una rassegna che, come da tradizione, propone un viaggio attraverso i diversi generi dell’opera filmica: dal documentario al film drammatico, dal cinema d’autore più impegnato fino alla commedia. Un programma variegato, pensato con la giusta attenzione ai temi affrontati dalle opere selezionate, per offrire uno sguardo attento e consapevole sulla contemporaneità. Abbiamo inoltre scelto di dare spazio e visibilità anche a film poco visti e ad autori emergenti o ancora poco conosciuti, perché crediamo sia fondamentale sostenere nuove prospettive e incoraggiare le voci più originali del panorama cinematografico attuale.

Carmelo Galati, direttore artistico Cinema City

Cinema City è organizzato da WILDER

Con il sostegno di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Fondazione Federico II, Fondazione Sicilia, Sispi.

Con il patrocinio di: Università degli Studi di Palermo, SIAE

Official Sponsor: ANCE Palermo, Duca di Salaparuta, Premiati Oleifici Barbera, Mangia’s Resort.

Main Media Partner: Rai Cinema Channel; media Partner: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sicilia; local media partner: Palermo Today, Radio in 102.

Exclusive outdoor media partner: Alessi pubblicità. Sponsor: AMG GAS LUCE, Ecol Sea

Rental partner SRC; sustainable mobility partner: MUV.

Social partner: Plastic Free, Metropolitree, Partecipalermo, Vivi Sano Onlus.

Partner: Sicily Music Conference, NH Palermo, Guccione Viaggi, Palermo Mediterranea, utopia, Forshow, Santamarina Bistrot

PROGRAMMA

Martedì 1 luglio

UN FIGLIO di Carmen Giardina

corto in collaborazione conRai Cinema Channel

IL PADRE D’ITALIA di Fabio Mollo

ospiti il registaFabio Mollo e Tina Montinaro

serata in collaborazione conAssociazione Partecipalermo

Mercoledì 2 luglio

MARCELLOdi Maurizio Lombardi; corto in collaborazione conRai Cinema Channel

DELTA di Michele Vannucci

ospite lʼattoreLuigi Lo Cascio

serata in collaborazione conPlasticfree e Metropolitree

Giovedì 3 luglio

A DOMANI di Emanuele Vicorito

corto in collaborazione conRai Cinema Channel

IO E IL SECCO di Gianluca Santoni

ospite la produttricePilar Saavedra Perrotta; consegna delPremio Cinema City alla casting director Chiara Agnello,

Serata in collaborazione conWomen in Film, Television & Media Italia e il Centro Antiviolenza “Lia Pipitone”

Venerdì 4 luglio

HA TOCCATO! di Giusi Cataldo

LA KRYPTONITE NELLA BORSA di Ivan Cotroneoserata in collaborazione conAssociazione VIVI SANO Onlus

ospiti la registaGiusi Cataldo e laDott.ssa Irma Calò, VIVI SANO Onlus

Sabato 5 luglio

APPUNTI SUGLI UOMINI di Chiara Guastella

corto in collaborazione con CSC Sede Sicilia

REALITY di Matteo Garroneospiti l’attore Aniello Arena, il montatore Marco Spoletini consegna Premio Cinema City alla carriera al montatore Osvaldo Bargero

Domenica 6 luglio

MARABÙ diJuan Pablo Etcheverry Ciancio

corto in collaborazione con Rai Cinema Channel

TOY STORY diJohn Lasseter

serata in collaborazione con Associazione Danisinni, ASD Atletica Berradi e CONI

ospiti Fra Mauro Biletta, Rachid Berradi

Lunedì 7 luglio

L’ULTIMO SPEGNE LA LUCE di Tommaso Santambrogio

corto in collaborazione con Rai Cinema Channel

OLIO DI FAMIGLIA di Daniele De Luca

LA TEORIA DEI CONTRASTI di Carlo Loforti

serata in collaborazione con Premiati Oleifici Barbera e Duca di Salaparuta e sostenuta dallʼAssessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

ospiti: Gen.B. Francesco Principe Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Manfredi Barbera, Roberto Magnisi, il regista Carlo Loforti, il c.d.g. vicario Marco Mascellino

