Cinema e audiovisivo, Borgonzoni: “Progetti speciali, domande al via dal 1° ottobre. Online l’avviso per la concessione di contributi”

“Pubblicato l’avviso relativo alla concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – anno 2025.

Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma informatica online DGCOL (sportello telematico della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura) a partire dal 1° ottobre ed entro il 5 novembre 2025”.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

L’avviso disciplina le modalità di concessione di contributi (le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di euro) per la realizzazione in Italia e all’estero di iniziative o progetti, a carattere annuale o triennale, connotati da particolare rilevanza nazionale ed internazionale e da spiccata vocazione culturale e sociale nel campo cinematografico ed audiovisivo anche in coerenza con il “Piano Olivetti per la Cultura”. Saranno ritenuti ammissibili al contributo quei progetti che perseguiranno una o più delle seguenti finalità:

a) valorizzazione dei personaggi storici, degli eventi, anniversari e ricorrenze rappresentative della storia e dell’identità culturale italiana;

b) valorizzazione e promozione dell’immaginario italiano nel mondo, in particolare dei suoi contenuti identitari;

c) promozione del Made in Italy, dell’arte e dell’architettura contemporanea, del patrimonio fotografico, delle eccellenze della moda, del design, dell’artigianato e dell’enogastronomia italiana;

d) valorizzazione della commistione fra arte cinematografica e audiovisiva e altre espressioni dell’arte, della tecnologia, della creatività e del patrimonio storico-artistico ovvero della società civile;

e) integrazione fra arte cinematografica e audiovisiva e tecniche della realtà virtuale, della realtà aumentata, della video arte, del cinema immersivo, nonché sviluppo delle interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi e le implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel settore;

f) promozione dell’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, dell’immagine dell’Italia;

g) campagne promozionali per la partecipazione di film italiani alle selezioni per i Premi Oscar.

I progetti speciali saranno valutati sulla base di tre criteri: qualità complessiva del progetto; impatto culturale, scientifico e promozionale; partnership e solidità economica del progetto.

