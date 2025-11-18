Cinema e Immagini per la Scuola, Borgonzoni: “Sul sito DGCA-MiC esiti primo Bando Scuole 2025”

“Ben 70 progetti finanziati per un contributo totale di oltre 2 milioni e 600 mila euro. Progetti che coinvolgeranno mediamente 65 docenti e circa 450 studenti e che nell’ambito delle attività didattiche e laboratoriali che saranno sviluppate porteranno alla realizzazione di opere audiovisive, offrendo così ai nostri ragazzi l’opportunità concreta di avvicinarsi a un linguaggio che è strumento di formazione e di consapevolezza.

Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza riservata al Piano: il coinvolgimento di plessi nuovi nel 64% di questi progetti è ulteriore dimostrazione di quanto il progetto sia sempre più apprezzato e capillare sul territorio”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in merito agli esiti del Bando D.D. 98 16/01/2025 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. L’elenco è stato pubblicato sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Più nello specifico, si tratta dell’Azione CinemaScuola LAB – infanzia e primaria. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le graduatorie delle azioni riguardanti “Visioni fuori luogo” e CinemaScuola LAB – secondarie.

