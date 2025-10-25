Cinema, il cordoglio di Borgonzoni per la scomparsa di Mauro Di Francesco

“Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa dell’attore e cabarettista Mauro Di Francesco, volto amatissimo della commedia italiana degli anni ’80 e ’90. Con il suo talento e la sua ironia ha dato vita a personaggi indimenticabili in film che hanno fatto la storia del nostro cinema, da ‘Sapore di mare 2 – Un anno dopo’ a ‘I fichissimi’.

Ha saputo rappresentare, con leggerezza e intelligenza, un’epoca e una generazione”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della scomparsa dell’artista milanese Mauro Di Francesco.

Com. Stam.