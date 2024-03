Cinema: il messinese Giovanni Rappazzo che inventò il sonoro verrà ricordato nella sua ex scuola il Verona Trento con la proiezione del film – documentario a lui dedicato e una tavola rotonda con illustri ospiti che descriveranno la sua figura fondamentale nel passaggio dalla pellicola muta al film sonoro sincronizzato.

Nell’ambito delle attività previste nel percorso di Istituto di Educazione civica “Il mondo che vorrei.”- “Un mondo di affettività” dell’IIS Verona Trento di Messina, diretto dalla prof.ssa Simonetta Di Prima, oggi martedì 12 marzo alle 10:30, nell’Aula magna dell’istituto, sarà presentato il documentario – film “L’uomo che diede voce al Cinema”, ideato e prodotto dalla prof.ssa Rosaria Mantineo Gambadauro, che narra la storia del messinese Giovanni Rappazzo, che ha lottato tutta la vita per avere riconosciuta l’invenzione del sonoro nelle proiezioni cinematografiche. Rappazzo ex professore dell’Istituto Verona Trento è riuscito difatti, grazie alla sua tenacia e alla sua visione innovativa, a superare le sfide tecniche che fino ad allora avevano impedito il successo del cinema sonoro e a portare questa rivoluzione tecnologica sul grande schermo. Si vuole quindi celebrare la lungimiranza di Rappazzo, ponendolo come esempio educativo per tutta la comunità scolastica. Nato in Sicilia nel 1892, si trasferì negli Stati Uniti all’età di 18 anni e iniziò a lavorare nel campo della tecnologia del cinema. Fu proprio grazie alle sue intuizioni e al suo lavoro che, negli anni ’20, vennero sviluppati i primi sistemi di registrazione e riproduzione del suono in sincronia con l’immagine. Il suo contributo è stato fondamentale per il progresso del cinema e ha aperto le porte a nuove possibilità espressive per registi, attori e musicisti. Grazie a Rappazzo, il film sonoro sincronizzato ha cambiato per sempre il modo in cui veniamo intrattenuti e coinvolti dall’arte cinematografica.

All’incontro che seguirà dopo la proiezione del documentario interverranno la prof.ssa Rosaria Mantineo Gambadauro autrice anche di un saggio su Rappazzo, il prof. Nino Genovese critico e storico del Cinema, il prof. Nino Cucinotta ex docente del Ist. Verona Trento, il prof. Rocco Ioppolo regista del documentario su Rappazzo e docente dell’Istituto Scolastico Basile di Messina e il giornalista Sergio Di Giacomo. Tra gli interventi anche quello del signor Francesco Schirò, ex allievo del Rappazzo che reciterà dei versi in dialetto siciliano. Infine saranno proiettate un gruppo di locandine di film girati a Messina ed in Sicilia, a cura di Giuseppe Barbaro. In tale occasione verrà donata una targa sul pioniere inventore, realizzata da alcuni allievi dell’I.I.S. Basile.

