Dopo il successo dell’orchestra del “Massimo Youth Orchestra” del Teatro Massimo di Palermo, composta da giovani musicisti da 16 ai 23 anni di qualche giorno addietro, tutto è pronto per le serate denominata “Cinema Incontri d’estate”.

La manifestazione organizzata dal Comune di Termini Imerese e affidata all’Associazione Teletermini, si inserisce nel programma degli eventi estivi ed è la seconda di tre iniziative culturali finanziate da ENEL.

Dal 21 al 25 agosto, in piazza San Giovanni alle ore 21:00, il cinema sarà il protagonista con la visione di cinque lungometraggi. E in particolare saranno proiettati i film: “Il delitto Mattarella”, “Un pugno di Amici”, “Miss Marx”, “Buio” e infine “Famosa”. In queste serate sono previste le presenze di: Aurelio Grimaldi, Leonardo Agueci, Tony Matranga, Emanuele Minafò, Ivan Scinardo, Emanuela Rossi, Alessandra Mortelliti, Jacopo Piroli e Felice Cavallaro a condurre le cinque serate sarà il regista Rocco Mortelliti.

“Ringrazio Enel che, anche in questa occasione, è presente concretamente” dice il Sindaco Maria Terranova “nonostante la pandemia abbiamo il forte desiderio di tornare alla normalità. Ma per raggiungere tale obiettivo è necessario che si rispettino le prescrizioni imposte dalla normativa anticovid. Confido, pertanto, nella cittadinanza che sono certa farà di tutto per rispettare le regole.”

Considerate le restrizioni imposte dalla pandemia, i posti a sedere, all’interno dell’area di spettacolo, saranno limitati e l’accesso sarà consentito soltanto ai possessori di “Green Pass”. Le prenotazioni saranno aperte dalla mezzanotte del giorno precedente e saranno valide per la proiezione del film del giorno successivo. I Cittadini interessati potranno prenotare gratuitamente il posto a sedere inviando un messaggio WhatsApp che sarà comunicato quanto prima dall’Associazione Teletermini affidataria dell’evento. Si specifica che si potranno prenotare massimo n. 2 posti a sedere e che dovranno essere comunicati nome e cognome. Dopo l’invio della richiesta di prenotazione sarete, dunque, ricontattati con un ulteriore messaggio WhatsApp che indicherà l’accettazione e il posto assegnato. Il Green Pass dovrà essere esibito al personale incaricato, al momento dell’ingresso nell’area di spettacolo. I posti disponibili saranno assegnati in ordine di arrivo dei messaggi. Le stringenti misure di sicurezza a cui siamo chiamati a rispettare, sono a garanzia di tutti.

Ultimo appuntamento targato “ENEL” le “Vie dei Tesori” previsto per l’11, 12, 18, 19, 25 e 26 Settembre, occasione questa che permetterà di “aprire le porte” dei monumentali principali della città.

Com. Stam.