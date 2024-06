Cinema Revolution 2024, Borgonzoni: “Un’altra grande stagione di film e promozioni. Le sale sono centrali per lo sviluppo del settore”

“Da domani e fino a settembre c’è un motivo in più per vivere l’esperienza unica della visione di un film su grande schermo: torna ‘Cinema Revolution – Che spettacolo l’estate’, un’iniziativa mirata alla piena ripartenza delle sale, un progetto pensato per ribadirne il ruolo cruciale per lo sviluppo dell’intera filiera nonché l’importanza per la crescita delle nostre comunità.

Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2023 sono certa che anche la risposta degli spettatori alla ricca stagione di film e promozioni che sta per cominciare regalerà grandi soddisfazioni”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Cinema Revolution è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. Anche quest’anno parte integrante dell’iniziativa – che fissa i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro – saranno le due edizioni del 2024 di Cinema in Festa, appuntamento di cinque giorni a giugno e a settembre lanciato per cinque anni (2022-2026) da ANICA e ANEC, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Le edizioni di quest’anno di Cinema in Festa sono in programma da domani, domenica 9 giugno, a giovedì 13 giugno e da domenica 15 a giovedì 19 settembre, periodi durante i quali il prezzo ridotto permetterà la visione nelle sale aderenti di tutti i film.

“L’ANEC è felice di essere tra i protagonisti di questo evento con tutte le sale aderenti nelle città, nei centri commerciali come nei piccoli centri e anche nelle arene estive, tutti pronti a continuare questa straordinaria avventura che promuove la voglia di cinema in sala. Fenomeno collettivo di spettacolo e di aggregazione arricchito da iniziative speciali, rassegne, eventi e accompagnato da una grande promozione su tutti i principali media”. Così Mario Lorini, Presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema.

Ha affermato Luigi Lonigro, Presidente Unione Distributori ed Editori ANICA: “L’Unione Distributori ed Editori Cinematografici ANICA partecipa con entusiasmo e con la totalità delle aziende associate a questo progetto importantissimo per l’intera filiera. Un’offerta ricca di tanti film di nuova uscita e completata da capolavori della storia del cinema restaurati e da rassegne di genere che consentiranno allo spettatore di avere a disposizione un’ampia possibilità di scelta nella magia del grande schermo”.

Film e sale aderenti a Cinema Revolution su www.cinemarevolution.it

Per informazioni su Cinema in Festa: www.cinemainfesta.it

Com. Stam.