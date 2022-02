Cinema: Sottosegretario Borgonzoni, “Interventi immediati e più incisivi per salvare le sale”

«Bene i primi segnali di allentamento, con il ripristino del consumo di cibo e bevande nei luoghi di spettacolo dal 10 marzo prossimo.

Ma la crisi che la pandemia ha causato al settore cinematografico italiano necessita di interventi immediati e più incisivi. La continua e costante diminuzione dei contagi, registrata nelle ultime settimane, dimostra che è giunto il momento di eliminare i provvedimenti restrittivi, come green pass e super green pass. Anche alla luce delle aperture totali annunciate da molti Paesi europei, l’intervento istituzionale è indispensabile e non più procrastinabile per permettere alla filiera di ripartire con forza e di tornare tutti in sala a sostegno del nostro grande cinema. Le sale, di fatto, visti gli obblighi e le norme adottati negli ultimi anni, sono state fatte passare ingiustamente come luoghi insicuri, quando non è assolutamente così. Le sale vanno salvate anche perché non sono solo la massima espressione della fruizione del cinema, ma anche fondamentali presidi sociali dei nostri territori e vanno tutelate in ogni modo». È quanto afferma il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni che ha seguito la conferenza stampa della Presidenza nazionale ANEC, unitamente ad ACEC e FICE sulle gravi difficoltà affrontate dal comparto.

Com. Stam.