Cinema. Virzì (Ugl): Biglietto sospeso per la Sicilia e azioni sostenibili per l’indotto

“L’idea del biglietto sospeso ci piace e la sposiamo in pieno per favorire una giusta inclusione sociale e per tenere sempre accesi i riflettori sul comparto cinematografico”.

A sostenerlo è Filippo Virzi, Segretario regionale Ugl creativi in Sicilia. “Urgono azioni concrete e soluzioni sostenibili per tutti gli attori della filiera cinematografica – afferma Virzì – i provvedimenti del governo nazionale sono stati devastanti è un bollettino di guerra, il calo a picco dello sbigliettamento e il blocco del food&beverage stanno provocando di fatto danni irreversibili in particolare in Sicilia e a cascata per tutto l’indotto in un sistema economico già martoriato da una crisi occupazionale cronica, uno stop and go oramai insostenibile per il mercato theatrical ”.

Com. Stam.