Cinémardi #20 [14 Ottobre – 16 Dicembre 2025

Torna Cinémardi, la rassegna cinematografica organizzata dall’Institut français Palermo al Cinema De Seta e nella Sala Wenders del Goethe-Institut, in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.

La ventesima edizione di Cinémardi, l’appuntamento settimanale dell’Institut français di Palermo con il cinema francese, si apre il 14 ottobre al Cinema De Seta con la proiezione di Le vieux fusil [tit. it. Frau Marlene], uno dei film più emblematici e controversi del cinema francese degli anni Settanta, tre volte premiato ai César 1976 (miglior film, miglior attore, miglior musica postuma per François de Roubaix). Il film di Robert Enrico è un mix di dramma storico, melodramma, film di guerra e quello che in seguito verrà definito revenge movie, alla maniera di Sam Peckinpah con Cane di paglia o Elia Kazan con I visitatori. Alcuni critici hanno parlato di indecenza, scandalizzati dall’aspetto insopportabile di questa caccia all’uomo, che il regista abbraccia pienamente e che il pubblico e gli addetti ai lavori applaudiranno all’unisono. Ma Le Vieux fusil è anche e soprattutto una storia di amore infranto, che alterna scene di estrema violenza a momenti di grande tenerezza, come l’incontro tra Philippe Noiret e Romy Schneider.

Le vieux fusil è il primo dei due film proiettati in collaborazione con Arte.tv. Il secondo sarà Innocence di Lucile Hadzihalilovic (Sala Wenders, 4 novembre). Da questo suo primo lungometraggio al suo ultimo, La Tour de glace, vincitore dell’Orso d’Argento alla Berlinale del 2025, la regista riesce a creare storie ricche di mistero, nelle quali donne carismatiche e giovani enigmatici sono in grado di rievocare la grande tradizione del cinema di genere simboleggiata dai capolavori di Dario Argento. In uno dei suoi primi ruoli, Marion Cotillard offre un intenso ritratto di un’insegnante di danza che oscilla tra dolcezza e repressione.

Un’altra importante collaborazione è quella con l’Efebo d’Oro Film Festival, con la proiezione il 25 novembre al Cinema De Seta di Le roman de Jim dei fratelli Larrieu, adattamento dell’omonimo romanzo di Pierric Bailly, un melodramma familiare sulla paternità, con un arco drammatico molto intenso ma non privo di momenti di leggerezza e commedia.

Dal suo sensazionale debutto cinematografico davanti alla macchina da presa di Abdellatif Kechiche (Cous Cous), l’attrice e regista Hafsia Herzi ha interpretato un numero impressionante di ruoli e grandi film senza mai rinunciare alle sue esigenze. Sarà protagonista di due film della rassegna: Bonne Mère, il suo secondo lungometraggio come regista, un film in omaggio alla sua città natale, Marsiglia, e a sua madre (Sala Wenders, 11 novembre); Borgo, un thriller avvincente per il quale ha ricevuto il César come migliore attrice per la sua interpretazione di una guardia carceraria trasferitasi in Corsica, intrappolata in una vendetta mortale (Cinema De Seta, 18 novembre).

Ritroveremo la Corsica in Le royaume, l’opera prima di Julien Colonna, thriller dal ritmo frenetico e racconto di formazione, che conferma la volontà dei cineasti corsi di riappropriarsi delle proprie storie scardinando i luoghi comuni legati all’Isola della Bellezza (Cinema De Seta, 9 dicembre).

Infine, tre film molto diversi tra loro, a dimostrazione che ce n’è per tutti i gusti: l’ultima stravagante commedia di Bruno Podalydès, La petite vadrouille (Sala Wenders, 28 ottobre); Eat the Night, opera seconda “infiammata” di Caroline Poggi e Jonathan Vinel, che mescola cyber teen-movie, thriller allucinatorio e melò queer (Cinema De Seta, 2 dicembre); Un singe en hiver, film cult di Henri Verneuil, con dialoghi di Michel Audiard e ispirato al romanzo di Antoine Blondin, che nel 1962 riunisce due generazioni di attori, Jean Gabin, star del cinema dagli anni ’30, e Jean-Paul Belmondo, la cui popolarità era allora in continua ascesa. Il film concluderà la rassegna al Cinema De Seta il 16 dicembre.

Tutti i film sono proiettati alle 21. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 091 21 23 89 o mandare una mail a palermo@institutfrancais.it.

CALENDARIO

[ 14 OTTOBRE – 21.00 – Cinema De Seta ] LE VIEUX FUSIL di Robert Enrico

Francia, Germania / 1975 / 103’

in collaborazione con Arte.tv

[ 28 OTTOBRE – 21.00 – Sala Wenders ]

LA PETITE VADROUILLE di Bruno Podalydès Francia / 2024 / 96’

in collaborazione con IFcinéma

[ 04 NOVEMBRE – 21.00 – Sala Wenders ]

INNOCENCE

di Lucile Hadzihalilovic

Francia, Regno Unito, Belgio / 2005 / 117’ in collaborazione con Arte.tv

[ 11 NOVEMBRE – 21.00 – Sala Wenders ]

BONNE MÈRE di Hafsia Herzi Francia / 2021 / 99’ in collaborazione con IFcinéma

[ 18 NOVEMBRE – 21.00 – Cinema De Seta ]

BORGO

di Stéphane Demoustier Francia / 2024 / 117’ in collaborazione con IFcinéma

[ 25 NOVEMBRE – 21.00 – Cinema De Seta ] LE ROMAN DE JIM

di Arnaud e Jean-Marie Larrieu Francia / 2024 / 101’ in collaborazione con IFcinéma

[ 02 DICEMBRE – 21.00 – Cinema De Seta ] EAT THE NIGHT

di Vanessa Filho

Francia, Belgio / 2023 / 128’

in collaborazione con Efebo d’Oro Film Festival e IFcinéma

[ 09 DICEMBRE – 21.00 – Cinema De Seta ]

LE ROYAUME

di Julien Colonna Francia / 2024 / 108’ in collaborazione con IFcinéma

[ 16 DICEMBRE – 21.00 – Cinema De Seta ] UN SINGE EN HIVER di Henri Verneuil Francia / 1962 / 99’

in collaborazione con IFcinéma

Com. Stam. + foto