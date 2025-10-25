Cinémardi #20 : “La petite vadrouille” di Bruno Podalydès – Goethe-Institut (Sala Wenders)

Martedì 28 ottobre – ore 21 Goethe-Institut – Sala Wenders (Cantieri Culturali alla Zisa – via Paolo Gili, 4) La petite vadrouille di Bruno Podalydès Francia / 2024 / 96’ con Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès Versione originale francese con sottotitoli italiani. Ingresso libero

La petite vadrouille ci porta nella vita quotidiana di Justine, di suo marito e della loro cerchia di amici intimi, tutti alle prese con difficoltà finanziarie. La loro insolita soluzione? Organizzare una finta crociera romantica per sedurre Franck, un ricco investitore. Franck è alla ricerca dell’amore e non ha idea di essere l’oggetto di un elaborato piano per estorcergli denaro. Attraverso una serie di equivoci e situazioni comiche, la banda di Justine dovrà stare al gioco navigando nelle acque torbide dell’inganno e dell’illusione.

Dopo aver affrontato la città e il mondo moderno nei suoi ultimi due lungometraggi (Wahou! e Les 2 Alfred), il regista Bruno Podalydès ci porta in un’avventura cinematografica esilarante e commovente al tempo stesso, sostenuta da un cast di prim’ordine (Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain e Denis Podalydès). Una commedia ricca di colpi di scena che è anche una riflessione agrodolce e stramba sul passare del tempo, sull’amicizia e sui rapporti di classe.

