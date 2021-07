L’estate 2021 segna la quinta edizione delle rassegne internazionali di cortometraggi. A Pedara e Gravina le semifinali, mentre a Mascalucia la finalissima

CATANIA – La Rassegna internazionale di Cinema senza Frontiere, CineMigrare, insieme al concorso di cortometraggi Sicily International Short League segnano il quinto anno dalla loro fondazione e lo fanno in un periodo di rinascita per tutti.

È in questo contesto, infatti, che lo staff delle due manifestazioni ha voluto portare avanti gli scopi primari degli eventi, quello di sensibilizzare il pubblico di appassionati alla tematica dell’immigrazione da un lato e la speranza e la voglia di ricominciare, ripartendo soprattutto dalla cultura, dall’altro.

Il concorso internazionale di cortometraggi, Sicily International Short League, si inserisce all’interno della programmazione annuale di “Via dei corti, Festival Indipendente di Cinema Breve”, giunto ormai alla sua settima edizione. Le opere arrivate in sede, provenienti da tutte le parti del mondo, sono state accuratamente selezionate dalla direzione artistica.

La Rassegna internazionale di Cinema senza Frontiere, CineMigrare, anch’essa arrivata alla quinta edizione, in questi anni ha fatto tappa in tante città italiane, con lo spirito di continuare nella sua incessante iniziativa di sensibilizzazione attraverso l’arte creativa del cinema.

I due eventi quest’anno si svolgeranno insieme, presentando al pubblico delle grandi occasioni una serie di proiezioni sotto le stelle in tre città della provincia etnea. Infatti, le due semifinali dei concorsi si svolgeranno martedì 20 luglio al cortile Expo di Pedara e mercoledì 21 luglio in Piazza della Libertà di Gravina di Catania. Mentre, la finalissima sarà lunedì 26 luglio nel suggestivo Anfiteatro Parco Manenti di Mascalucia. A condurre le serate saranno l’attrice teatrale Adriana Scalia e l’autore Simone Rausi.

A partire dalle ore 21:00 verranno proiettate le migliori opere selezionate che si contenderanno il Premio del Pubblico al Miglior Film (AUDIENCE AWARD – BEST FILM) sia per la rassegna CineMigrare che per il concorso Sicily International Short League. Un altro premio speciale alla miglior regia sarà quello dell’associazione Penelope, nell’ambito della rassegna CineMigrare. L’associazione da anni è impegnata nella costruzione di una rete per le emergenze sociali. E, ancora, ci sarà anche il Premio Globus per la valorizzazione del territorio, consegnato da Enzo Stroscio, presidente di Globus Network.

La manifestazione, in partnership con Gravina Arte e Mascalucia Doc, è patrocinata dai comuni di Gravina di Catania, Pedara e Mascalucia, per i quali si ringraziano sindaci e amministrazioni per aver sostenuto un’iniziativa di spessore culturale come questa.

Cirino Cristaldi, direttore artistico della manifestazione, ha ribadito: “Sono ormai diversi anni che portiamo i due eventi in tutti i posti cardini della cultura. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di coinvolgere in primis le scuole e soprattutto un pubblico attento e sensibile alla tematica dell’immigrazione. Il nostro scopo è proprio quello di sottolineare l’importanza di questo momento storico, contribuendo a sgombrare il campo da tutte le minacce di incitamento all’odio e al razzismo, partendo soprattutto dall’educazione e dall’istruzione. Quale migliore arte se non quella del cinema e della letteratura?”

